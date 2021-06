Manel actuarà el 7 d'agost a la "catedral de la fusta" de Catalunya, al Pallars

RialpEl Festival de Música Vila de Rialp, al Pallars Sobirà, presenta un cartell amb 8 concerts de diferents estils musicals del 10 de juliol fins al 26 de setembre. L'actuació estrella serà la de Manel el 7 d'agost. El fet especial d'aquest concert serà l'espai, ja que es farà la batejada com "la catedral de la fusta" de Catalunya per part dels organitzadors. Es tracta d'una nau de l'empresa Fustes Sebastia de Rialp, pionera i líder en la construcció de cases de fusta. Dins un espai ple de fusta on les premisses són "la sostenibilitat i l'ecologia" tocarà la banda barcelonina. Ensemble Pyrinèe actuarà el 31 de juliol, però el projecte és més ambiciós i les seves actuacions, unides a la vessant pedagògica, es perllongaran durant tot l'any.

Abba Taano, Ivón Frontela, Toti Soler i Gemma Humet, Joel Bardolet i Guillermo Pastrana, Yuri Martinov i Alexei Lundin i la Swing Pallars Orquestra són la resta de formacions que completaran el cartell del Festival de Música Vila de Rialp.

L'objectiu de cada edició del festival, aquesta la vint-i-unena, és el d'oferir a la gent del Pallars i de la resta de Catalunya un projecte cultural en l'àmbit de la música "de primer ordre", ha dit el president de l'Associació, Josep Sabarich. Per Sabarich aquest Festival ha d'anar acompanyat de "qualitat artística, interès de la programació i impacte del projecte al Pallars".

Després de vint-i-un anys al capdavant del Festival, Josep Sabarich plega i deixa la direcció en mans de Quim Térmens, director i primer violí de l'Orquestra Terrassa48, violinista de gran prestigi, deixeble del gran violinista Gonçal Comelles.

Durant vint edicions, s'han realitzat un total de 198 concerts amb més de 30.000 espectadors. Cada edició del Festival també compta amb la seva vessant social i alguns dels concerts s'han celebrat en residències per la tercera edat. Aquesta edició volen ajudar a la fundació 'Musíca para salvar vidas' d'Uganda.