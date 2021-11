Marta Boleda s'emporta l'accèssit del Fiter i Rossell amb la seva primera obra

Andorra la VellaL'escriptora catalana Marta Boleda, de Pobellà (Pallars Jussà), s'ha endut aquest dimarts al vespre l'accèssit del Premi Fiter i Rossell de Novel·la per la seva obra 'Mai és negre el cel del nord'. Es tracta del guardó més destacat de la 43a Nit Literària Andorrana, un esdeveniment que s'ha celebrat al restaurant 120 d'Andorra la Vella i que cada any organitza el Cercle de les Arts i de les Lletres. Cal destacar, però, que el guardó inicial preveia una dotació per part del Govern per valor de 10.000 euros.

Tal com ha explicat l'autora, la història gira al voltant d'un mosso d'esquadra "que té somnis recurrents i, per un gir estrany, la seva vida passa a ser super anormal i comencen a sortir morts per tot arreu que no se'ls espera". Boleda ha reconegut que aquesta és la primera obra professional que escriu, ja que la seva dedicació professional no està vinculada al món de la literatura. Tot i això, ha indicat que "tenia molt clar com havia d'acabar la història", i el període de confinament, va suposar un important impuls per tal de poder presentar l'obra a temps aquest any.

Quant al reconeixement, ha posat en relleu que ha sentit "molta sorpresa" en veure que havia estat la persona escollida. De cara al futur, a més, ha manifestat que un dels seus principals desitjos és publicar la novel·la per donar-la a conèixer a un nombre més elevat de públic i tampoc descarta escriure una segona part de la història.

Crèdit Andorrà també ha concedit un guardó en el marc de la Nit Literària. Es tracta del premi Grandalla de Poesia, dotat amb 3.500 euros, que ha recaigut en l'obra 'Cendra batuda pel vent', de l'autor català Carles Ribó. El treball parla d'una ruptura sentimental des de la llunyania del record. De fet, aquesta distància temporal permet a Ribó reflexionar "sobre el dolor de la separació i els estats d'ànim que porta aparellats, com la ràbia, la culpa, la tristesa o la solitud, fins que el cor i la vida es tornen a sincronitzar, un cop passat el dol".

En relació amb el premi Teatre 50è Aniversari de Crèdit Andorrà, també dotat per l'entitat bancària, ha estat declarat desert pel jurat.

Pel que fa al Premi Principat d'Andorra d'Investigació Històrica, dotat amb 10.000 euros pel Consell General, el jurat ha decidit finalment concedir un accèssit de 4.000 euros a l'obra 'L'art de musicar la fusta' de l'autor lauredià Sergi Mas. Un cas similar ha succeït amb el Premi Juli Verne de Ciència-Ficció i Fantasia, dotat pel Grup Maestre amb 2.000 euros, ja que s'ha decidit atorgar dos accèssits per valor de 1.000 euros a les obres 'Heureus del drac' i 'Ultracossos', de les autores Elisabeth Zorita (Escaldes-Engordany) i Raquel Casas (Vilanova i la Geltrú) respectivament.

Seguint amb els guardons atorgats, el jurat ha entregat el Premi Sant Carles Borromeu de contes i narracions, dotat per Morabanc amb 4.500 euros, a l'obra 'Òxid de ferro' d'Albert Canadell (Montesquiu), i el Premi Manuel Cerqueda Escaldes de Novel·la curta, dotat per Andbank per un import de 6.800 euros, ha recaigut sobre l'obra 'L'altra guerra' de Francesc Puigpelat (Sitges).

Finalment, el Premi Laurèdia de Periodisme, dotat pel comú de Sant Julià de Lòria, s'ha dividit en dues obres, d'acord amb les bases del cartell, i cadascuna d'elles ha rebut un premi valorat en 1.250 euros. Així, el primer guardó ha estat per al recull d'articles publicats entre el 2020 i el 2021 per la periodista Teresa Ventura, i el segon ha anat adreçat a la periodista Marisol Fuentes pel seu treball en ràdio (programa 'Amb veu de dona') entre el 2019 i el 2021 a la Cadena SER.