Més d'un cinquantena d'infants donen el tret de sortida al Nadal fent cagar el Tió a la plaça Major

OrdinoEls infants de la parròquia han donat aquest divendres al matí el tret de sortida oficial a les festes de Nadal amb el Tió d'Ordino, qui ha repartit regals per a tots els participants, com per exemple figures de Playmobil i diversos jocs d'enginy. Així doncs, s'han complert la cinquantena de places que hi havia disponibles dintre del recinte, tot respectant les mesures de seguretat decretades pel Govern arran de la situació sanitària provocada per la irrupció del coronavirus. Aquelles famílies que no han pogut aconseguir plaça han tingut l'oportunitat de seguir l'espectacle des de les terrasses dels establiments situats al carrer Major d'Ordino i també han pogut accedir al recinte per fer cagar el tió.

D'aquesta manera, i per prevenir la propagació del virus, els infants s'han dirigit a l'escenari en grups de quatre per agafar els pals, picar sobre el tió i cantar la tradicional cançó, prèvia desinfecció de mans, amb l'esperança i la il·lusió que la figura nadalenca deixés anar petits detalls per a tots els participants.

L'acte ha estat dinamitzat per la companyia lleidatana Xip Xap, els quals han fet bellugar i ballar a petits i grans durant aproximadament una hora i mitja amb cançons populars i nadalenques que han tret un somriure a diversos assistents. A més, per donar més vida a l'actuació, el grup també ha incentivat la participació dels assistents per amenitzar i alegrar la jornada.

Els infants de la parròquia ordinenca tenen una altra cita aquest divendres a les sis de tarda amb l'arribada del Pare Noel, qui rebrà als més petits a l'escenari instal·lat a la plaça Major. L'esdeveniment es durà a terme respectant totes les mesures sanitàries vigents fins al moment i des de la corporació es demana que els infants vinguin acompanyats d'un sol adult per evitar aglomeracions.