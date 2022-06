Més d'una vintena d'assistents al concert de primavera de la Coral Casamanya

OrdinoMés d'una vintena de persones han gaudit aquest diumenge del concert de primavera de la Coral Casamanya, que s'ha celebrat, com és habitual, a l'església parroquial d'Ordino i ha comptat amb l'assistència dels cònsols, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, i de la consellera de la minoria de Movem Ordino, Sandra Tudó. El president de la coral, Lluís Babi, ha aprofitat l'actuació per convidar a tots els presents a participar en la coral i, sobretot, als homes, tot mencionant que avui dia ell és l'únic membre de gènere masculí, i ha apuntat que enguany el concert ha recuperat la plena normalitat, tot recordant que la bona evolució de la crisi sanitària causada per la pandè