Un 5% més de participació en els premis Sant Jordi

Malgrat que la crisi sanitària ha obligat a traslladar l'esdeveniment al format telemàtic, la conselleria d'Educació de l'ambaixada d'Espanya i el col·legi espanyol Maria Moliner han celebrat aquest dijous l'acte de lliurament de guardons de la 38a edició dels Premis Literaris Sant Jordi. Com cada any, la participació ha estat oberta als alumnes d'educació secundària, batxillerat i formació professional dels tres sistemes educatius.

Així, segons ha detallat l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros, enguany s'han rebut un total de 317 obres literàries, fet que representa un increment del 5% respecte de l'edició del 2019, de les quals 163 han estat escrites en castellà, 94 en català, 41 en anglès, 11 en francès i 8 en portuguès. "Que aquests premis facin possible la creació literària en cinc idiomes diferents representa la riquesa que tenim en aquest país", ha manifestat.

El jurat ha atorgat un total de 23 premis literaris i dos d'il·lustració a 22 estudiants, i dues noies, Marta Moreno i Maya Dvoskina, han obtingut un premi tant en l'apartat literari com en el d'il·lustració. Per la seva banda, Cesc Joval també ha rebut dos guardons corresponents a l'apartat literari i al de teatre. Si es fa una classificació per centres, el col·legi que ha obtingut un major reconeixement ha estat el Maria Moliner (10), seguit del Sant Ermengol (4), el Lycée Comte de Foix (4), el Janer (3) i l'Àgora International School (2).

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, encarregada de presidir l'acte, ha reconegut la seva admiració pels escriptors, "que són capaços de fer-nos viatjar a èpoques passades". En aquest sentit, ha recordat que la lectura serà "un dels eixos del pla de foment que s'està dissenyant des del ministeri conjuntament amb els tres sistemes educatius". Al seu torn, el director de Bomosa Fundació, Albert Batalla, ha reconegut l'esforç que suposa tirar endavant un esdeveniment al llarg de 38 edicions, i ha explicat que la majoria de creacions no compten només amb una gran "qualitat literària", sinó que també tracten qüestions presents a la societat com és l'afer dels refugiats, les noves tecnologies o el canvi climàtic.

Les modalitats premiades han estat il·lustració, narrativa, poesia, teatre i premis especials en llengua portuguesa, francesa i anglesa. En l'apartat d'il·lustració, Marta Moreno ha assolit la primera posició i Maya Dvoskina la segona. En el cas de la modalitat narrativa en menors de 15 anys, els guanyadors han estat Lucía Guzmán i Cesc Joval. En la categoria de narrativa de majors de 15 anys els guanyadors han estat Alba Moreno, Nofre Planas, Nerea Camacho i Marta Moreno. Pel que fa a la categoria de poesia en menors de 15 anys, els guardonats han estat Elba Vidal i Maya Dvoskina, mentre que en el cas de majors de 15 anys han estat Marta Colillas i Aina García.

En l'apartat de teatre els premiats han estat Marc Andreu, Èric Prat i Cesc Joval en la secció de menors de 15 anys, i Alexandra Ventura i Ada Barbosa s'han fet amb els primers llocs en la categoria de majors de 15 anys. En relació amb el premi d'assaig, les primeres posicions han estat per Janire Atanes, Dimitri Gómez i Roc Tarruell. Per últim, Joao Afonso ha guanyat el premi especial en llengua anglesa, Esteban Deleris amb el de llengua francesa, i Maria Rita Prazeres i Vanessa Da Costa han aconseguit un premi compartit en llengua portuguesa.