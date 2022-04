'Morts qui us ha mort?', 'La Senyoreta' i 'Olor de difunt' es posicionen com els llibres més venuts

Andorra la VellaUn any més, els autors andorrans estan triomfant per Sant Jordi. Quan falta un dia perquè el Principat s'ompli de roses i literatura, les llibreries continuen venent exemplars de títols nacionals. És el cas de Llibre Idees, ubicada a l'Illa Carlemany, que durant aquesta setmana ha experimentat un increment significatiu de les vendes, però especialment a partir d'aquest dijous, quan s'ha començat a aplicar un descompte del 10% a les publicacions per tal que tothom pugui regalar el seu llibre per Sant Jordi.

En aquest mateix espai expliquen que els títols amb més demanda estan sent 'Morts qui us ha mort?' d'Iñaki Rubio, 'Olor de difunt' de Ludmilla Lacueva, 'La Senyoreta' de Josefina Porras i Núria Gras, i també la recent estrena de '100 coses que has de saber Andorra' d'Arnau Colominas i Maria Cucurull. De fet, és habitual que durant Sant Jordi sigui la data en què les vendes dels autors del país s'incrementin significativament.

En altres establiments literaris, però, asseguren que la recaptació d'enguany està sent més fluixa a la del 2021. Atribueixen aquest fet a les vacances escolars de Setmana Santa que molta gent ha aprofitat per visitar indrets fora del Principat. Tot i això, asseguren que les vendes que no s'estan registrant ara ja s'ha anat assolint des de principis de mes.

Un fet que sobta en aquest cas és la demanda aquest any de guies de viatge de llocs poc comuns. Des de La Llibreria, a Andorra la Vella, expliquen que aquesta era una prestatgeria 'oblidada', però després de dos anys de pandèmia la població s'interessa per viatjar a zones que, teòricament, estan menys massificades.