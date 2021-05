El Museu Diocesà d'Urgell posa en marxa un nou itinerari de visita que fusiona expressió artística i escrita

La Seu d'UrgellEl Museu Diocesà d'Urgell ha posat en marxa un nou itinerari de visita que pretén establir un diàleg entre l'expressió artística i la paraula escrita. L'activitat, anomenada 'Emocionari literari', proposa als visitants un recorregut amb audioguia pel conjunt catedralici i l'equipament de la capital alturgellenca per escoltar la veu de diversos escriptors contemporanis. Així, es vol unir el passat, present i futur a través de les vuit històries que s'hi relaten i també commoure a les persones que les escolten a cada parada. La iniciativa s'estrenarà oficialment aquest divendres amb un espectacle poeticomusical a càrrec del poeta Josep Pedrals, els músics Marc Egea i Arnau Obiols, i la col·laboració de l'Escola de Folk del Pirineu.

L'entrada en funcionament d'aquesta 'experiència' de visita s'ha fet coincidir amb la commemoració del Dia Internacional dels Museus i s'uneix a una altra iniciativa posada en marxa al 2019, anomenada 'Banda Sonora' i que vincula diverses obres amb música contemporània. L'objectiu és atreure nous públics de la mà de propostes innovadores i "més personalitzades", segons ha dit la delegada de Patrimoni Cultural del Bisbat d'Urgell, Clara Arbués, que ha concretat que el que es busca és "intentar entrar a l'art des d'una vessant més emocional".

Al projecte hi ha participat Jordi Quer, tècnic en cultura i patrimoni, que ha explicat que la iniciativa contribueix a "actualitzar el museu" i les obres d'art -que són d'època medieval i modernar- tot establint un diàleg entre elles i la literatura i "posant en valor les emocions". Així, s'han triat peces que expressen sentiments diferents, com ara patiment, força, joia o compassió, per ampliar-ne el sentit amb textos de poetes i novel·listes tant del segle XIX i XX com actuals: Fernando Pessoa, Lev Tolstoi, Maria-Mercè Marçal, Marcello Fois i Albert Villaró, entre d'altres.

Arbués ha explicat amb tot plegat es pretén "mediar" per aconseguir atansar l'art sacre al públic, tenint en compte, ha dit, que aquest té uns valors molt potents i universals i en un moment en què la societat s'està laïcitzant. Així, la delegada de Patrimoni Cultural del Bisbat d'Urgell ha comentat que s'han posat "eines interpretatives" per a què els visitants puguin gaudir de les obres "connectant-hi des d'un lloc diferent". Precisament aquest divendres, a banda de la presentació oficial de la iniciativa, un grup d'alumnes de Batxillerat de l'Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell duran a terme al matí un taller de creació poètica amb Josep Pedrals.