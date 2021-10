El Museu Fàbrica Reig abaixa la persiana física i n'obra una altra de virtual

Sant Julià de LòriaEl Museu Fàbrica Reig abaixa la persiana física però n'obrirà una altra de virtual. Els motius d'aquesta transformació els ha donat aquest dimecres la presidenta de la Fundació Reig, Déborah Ribas: “La crisi que es preveu que sigui el turisme de masses, la crisi dels museus, el tancament que hem tingut els darrers mesos i que tots ens hem acostumat molt més al món virtual, per això la creació d'un museu virtual”. L'equipament tancarà les portes el 9 de gener, just un any abans de complir-ne 20 en funcionament.

Així doncs, des del 9 de gener les visites al Museu seran virtuals, amb l'objectiu, ha dit Ribas, “d'obrir Andorra al món”. El tancament de l'equipament també comportarà que s'acabin les exposicions temporals que s'hi han vingut fent. Abans, però, se'n farà una darrera sobre el fons fotogràfic de Julià Reig Roqueta. En total, hauran estat 54 exposicions temporals que han visitat 205.000 persones.