'Els museus donen joc', la nova activitat familiar a la Farga Rossell

Andorra la VellaDes de l'àrea de Museus i Monuments del ministeri de Cultura s’impulsa la iniciativa ‘Els museus donen joc’, una activitat per al públic familiar a la Farga Rossell, que tindrà lloc el dissabte 20 de novembre en dues sessions d’una hora aproximadament, a les 12 i a les 16 hores.

‘Els museus donen joc’ a la Farga Rossell és una proposta per a passar una estona en família resolent enigmes i reptes relacionats amb la Farga Rossell, un centre d’interpretació que explica com es transformava i comercialitzava el mineral de ferro en una farga al segle XIX.

Per participar en aquesta proposta lúdica per un dissabte de tardor, es pot comprar l’entrada anticipada en qualsevol dels museus gestionats pel Govern (Museu Casa- Areny-Plandolit, Farga Rossell, Casa de la Vall, Espai Columba, Museu Casa Rull o Museu de l’Automòbil). L’activitat està dissenyada per a infants a partir de 6 anys i el preu és de 5 euros. Amb la compra de l'entrada, a més, es regala el llibret d'activitats i un llapis de la Farga Rossell.