Els museus gestionats per Govern seran gratuïts cada dimecres

Andorra la VellaGovern ha donat llum verda a una actualització dels preus públics i gratuïtats en les entrades i serveis dels museus, monuments i sales d’exposicions que gestiona el ministeri de Cultura, Joventut i Esports. Aquesta modificació entrarà en vigor el 2024 i introduirà canvis significatius, com la gratuïtat de les entrades tots els dimecres i l’eliminació de tarifes per serveis obsolets, com la demostració del martinet de la Farga Rossell o les del Museu Postal, que ara opera en format digital i està disponible a través de www.museupostal.ad.

Nous preus i gratuïtats

Entre les tarifes actualitzades destaca que els ciutadans del Principat podran accedir de manera gratuïta als museus els dimecres, el primer i el tercer dissabte de cada mes. A més, s’estableix la gratuïtat per a diversos col·lectius, com ara persones amb diversitat funcional, jubilats, joves fins a 30 anys, estudiants del país, inscrits al Servei d’Ocupació, menors de 10 anys i majors de 65 anys residents. També s’aplicarà a membres de l’ICOM i l’Icomos.

Pel que fa als preus, es fixen les tarifes següents per als principals equipaments:

Museu Nacional de l’Automòbil, Museu Casa Rull, Casa de la Vall i Farga Rossell : Entrada individual a 5 € i per a grups a 2,50 €.

: Entrada individual a 5 € i per a grups a 2,50 €. Casa Areny-Plandolit, Espai Columba i videomapatge de Santa Coloma: Entrada individual a 7 € i per a grups a 3,50 €.

A més, es mantenen opcions com el PassMuseu, que permet visitar tres museus per 10 €, i serveis complementaris com visites guiades (1,50 € per persona) o tallers per a escoles estrangeres (4 € per alumne).

Serveis i lloguer d’espais culturals

S’ha establert un preu de 75 € per hora per al lloguer d’equipaments culturals, 40 € per hora per serveis de guia fora de l’horari laboral i 20 € per hora per la neteja associada a actes en aquests espais.

Descomptes

Els no residents més grans de 65 anys tindran accés amb un descompte, fixant-se la tarifa en 2,50 €. També es preveu un 10% de descompte per a agències de viatges del Principat.

Aquestes modificacions seran publicades al BOPA en els pròxims dies. Amb aquesta mesura, el Govern pretén facilitar l’accés de la ciutadania al patrimoni cultural del país i incentivar-ne la visita tant per part de residents com de turistes.