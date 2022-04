La narrativa i les arts plàstiques s'uneixen al Thyssen

Escaldes-EngordanyEl Museu Carmen Thyssen Andorra inicia noves sinergies al voltant de l'exposició 'Made in Paris: la generació de Matisse, Lagar i Foujita', a través de la unió entre la narrativa i les arts plàstiques, sota la direcció de l'assessora editorial Elena Aranda. La iniciativa, en forma de taller, permetrà que les instal·lacions del museu representin un marc privilegiat per ambientar el procés literari i narratiu, mitjançant quatre sessions que s'impartiran els dimarts 3, 10, 17 i 24 de maig de 2022. Les sessions que tindran una durada de dues hores, de 19 a 21 hores, serviran perquè els assistents aprenguin coneixements teòrics i pràctics a partir de l'observació dels quadres i enforteixin el procés d'escriptura.

La cap de projectes del museu, Teresa Areny, explica que les activitats d'aquesta nova temporada expositiva se centren en l'objectiu principal de col·laborar amb entitats i professionals del país. "Aquest nou maridatge que iniciem de la mà d'Elena Aranda, reuneix per primera vegada, l'escriptura i les arts plàstiques gràcies al potencial que ofereix 'Made in Paris' com a font d'inspiració, amb la clara voluntat de crear noves mirades i descobrir els seus tresors a través de l'escriptura", ha indicat.

Per la seva banda, Aranda declara que un quadre o un objecte pot esdevenir el punt de partida d'un relat, d'un poema o d'una composició. "Els límits els estableix la imaginació", ha exposat, afegint que "un escrit pot néixer d'un petit detall del tot revelador. Què ha passat abans o després de la imatge captada? Què ha quedat fora de l'enquadrament? Què pensen els personatges atrapats a la tela? Ha estat la seva una vida dura o fàcil? Quina emoció transmet un rostre?".

El curs va adreçat a un públic adult i encabeix tot els nivells de coneixements. De fet, l'objectiu principal és oferir un servei personalitzat que permeti als participants desenvolupar habilitats artístiques i narratives per tal de millorar les seves capacitats creatives o bé iniciar-se en el procés d'escriptura, des del full en blanc.

Els interessats en participar en l'activitat programada a museu tancat, hauran d'inscriure's amb antelació a través de correu electrònic a reserves@mcta.ad, o bé trucant al telèfon 800 800. El taller compta amb un aforament limitat. El preu de la inscripció per a les quatre sessions és de 40 euros i inclou el material necessari, un lot de marxandatge del museu i la visita de la mostra en cada sessió.