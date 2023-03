Neix ClàssicAND, un festival que vol posicionar el país com a "referent" en l'oferta cultural

Andorra la VellaNeix el festival ClàssicAND, una cita que vol agrupar l'oferta de música clàssica que hi havia al país i que pretén posicionar el país com a referent en aquest tipus de festivals. Amb aquest esdeveniment es pretén "posicionar el país" des del punt de vista cultural més enllà de les cites esportives i buscar "altra tipologia de turista" tal com ha posat en relleu el ministre de Turisme i Telecomunicacions en funcions, Jordi Torres. La cita es durà a terme entre el 2 i l'11 de juny i comptarà amb vuit propostes d'alt nivell, de fet, "personalitzades" per a Andorra, tal com ha incidit la ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva.

La cita beu de la temporada de música i dansa d'Andorra la Vella i de l'Ordino Clàssic i neix gràcies a la unió d'esforços entre el Govern, els comuns d'Ordino i Andorra la Vella, MoraBanc i Crèdit Andorrà i també gràcies a la col·laboració del Consell General. El director artístic de la cita és Joan Anton Rechi, que ha programat un festival que ha de servir per ser "el tret de sortida" a altres cites que es duen a terme a altres indrets en època estival. Artistes de gran nivell es donaran cita en el festival, que també inclourà propostes obertes per a tothom. Hi desfilaran noms com Carmela Remigio i Asude Karayvus, Valentin Dityuk; Anita Rachvelishvili o Yoann Bourgeois.