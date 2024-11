L'èxit a Netflix de 'Bola de Drac: Daima'

Andorra la VellaL'últim anime d'Akira Toriyama, Dragon Ball Daima, estrenat a Netflix el passat 18 d'octubre, està aconseguint un èxit d’audiència destacat malgrat un petit retard en la publicació dels episodis. Tot i arribar amb una setmana de diferència respecte al llançament global al Japó i altres plataformes com AnimeBox i Crunchyroll, la sèrie ocupa el segon lloc en popularitat entre les sèries de parla no anglesa d’octubre a la plataforma de streaming.

La resposta del públic a Dragon Ball Daima ha estat massiva, i tal com recull el portal ComicBook, poques ficcions d’anime estan aconseguint competir amb la nova obra de Toriyama. La producció, batejada per Mynavi com la millor sèrie d’anime de l’any, es manté dins dels deu continguts més vistos de Netflix, superant sèries d'èxit com Dandadan i Ranma 1/2. El retorn de Son Goku i els Guerrers Z, aquesta vegada amb connexions més marcades amb la clàssica Dragon Ball GT, ha estat tot un encert de Toei Animation.

Més detalls sobre les aventures de Goku

Cada divendres es llança un nou episodi de Dragon Ball Daima a AnimeBox, Crunchyroll i Netflix, tot i que en aquesta última plataforma els episodis es publiquen amb una setmana de retard. Aquest decalatge ha fet que molts seguidors es mantinguin alerta a les xarxes socials per evitar spoilers.

La primera temporada de Dragon Ball Daima comptarà amb un total de 20 episodis i es preveu que s'estengui fins al febrer de 2025. A partir d’aleshores, la continuïtat de la sèrie resta en l'aire, i alguns esperen que pugui suposar el retorn de Dragon Ball Super a la televisió.

Amb la segona posició com una de les sèries més vistes a Netflix aquest octubre, l’èxit de Dragon Ball Daima demostra que la saga de Dragon Ball segueix captivant tant a antics com a nous fans de l’anime arreu del món.