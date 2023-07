'Noria', el curtmetratge d'Elisabet Terri, al Festival Internacional de Cinema en Llengua de Signes d’Andorra

Andorra la VellaEl curtmetratge 'Noria' de la directora andorrana Elisabet Terri és un dels deu audiovisuals seleccionats per al 1r Festival Internacional de Cinema en Llengua de Signes d'Andorra (Signema). La direcció artística del certamen, ha seleccionat els deu curts que es presentaran a l'esdeveniment, que tindrà lloc el pròxim 9 de setembre.

D'aquesta manera, els curts presents seran, a banda de la representació nacional, 'Casa Alavedra' de Paco López (Espanya), 'Sorda' de Núria Muñoz i Eva Libertad (Espanya), 'Le chéri parfait' de Fabien Geret (França), 'On ets?'de Josep Boronat (Espanya), 'Toi & Moi' de Lorena Sauvanet i Luca Gelberg (França), 'Dans l'eau chaude' de Sylvain Gélinas (Canadà), i 'Carolina' de Juan Sebastián Patiño i Maria Alexandra Pardo (Colòmbia).

Des de l'organització informen que la desena d'audiovisuals han estat seleccionats d'una trentena de propostes reuneixen els criteris bàsics sol·licitats per la direcció del festival per tal d'optar als premis que s'entregaran a l'Auditori Nacional d'Andorra. Durant la cerimònia, que s'iniciarà a les 16.30 hores, es projectaran els films seleccionats davant del públic assistent i on, posteriorment, s'atorgaran els premis Signema en les categories de millor curt, millor direcció, millor guió i millor actor i actriu, a més d'un premi especial d'Andorra.

Quant als curtmetratges, destaquen l'alta qualitat de molts dels films seleccionats, alguns d'ells, indiquen, ja guardonats en altres festivals de característiques similars, com el de Madrid o Toulouse. També destaquen curts com 'Sorda', que des de fa alguns mesos es pot veure a la plataforma Movistar Plus, també nominada als premis Goya i fan especial menció a la pel·lícula 'Noria' d'origen andorrà, també ha rebut diversos reconeixements. Les entrades ja es troben a la venda i es poden adquirir al peu de 18 o 23 euros a través del web: www.andorraparlapp.com.

Des de l'equip organitzador, posen en relleu la importància de participar en l'esdeveniment com a mostra de cohesió social. El festival no es dirigeix només a persones sordes sinó a tot el públic en general i, asseveren que fer-lo a Andorra és una mostra de l'aposta per l'accessibilitat universal.

Els premis Signema formen part del projecte del 1r Festival Internacional de Cinema en Llengua de Signes d'Andorra, impulsat per l'empresa Andorra Parlapp i que ha rebut una de les subvencions culturals del Govern d'aquest 2023. L'esdeveniment compta amb el suport de diverses institucions del país com és el cas del comú d'Ordino i d'Andorra la Vella, Andorra Turisme i l'ambaixada Espanyola i el patrocini de la Candidatura 2029 de Grandvalira per acollir els Campionats del Món d'esquí, Gala Perfumeries, Grans Magatzems Pyrenées i Financera d'Assegurances.