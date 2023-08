El nou capítol de One Piece que ha aturat les xarxes: Què és el Gear 5 i on veure'l?

Andorra la VellaCom cada diumenge s'estrena en versió original el nou capítol de l'anime One Piece, en aquest cas s'ha estrenat el 1071.

Aquest capítol que s'estrena a la plataforma de streaming especialitzada en anime, Crunchyroll, ja ha reportat problemes tècnics als seus servidors a causa de la gran demanda dels seus clients per entrar a visualitzar el que alguns fanàtics fa anys que esperen, a més de ser el tema destacat arreu del món. Això es deu al fet que els servidors han tingut problemes de rendiment per l'immens trànsit que ha generat.

Per qui encara no coneix aquesta història es tracta del manga més venut de la història amb 517 milions d'unitats les quals narren les aventures del capità pirata Monket D. Luffy i els seus companys que van a la recerca del misteriós tresor el 'One Piece'.

La trama dibuixada i guionitzada pel 'mangaka' Eiichirō Oda ja porta més de 100 llibres publicats i és que aquesta serà la darrera transformació del barret de palla. Actualment, Netflix ha apostat per la franquícia pirata i ha invertit més de 15 milions de dòlars per fer una producció amb actors reals per adaptar la coneguda sèrie.

Per situar-nos dins de la història el capità Luffy arriba a la terra de Wano on un emperador castiga i deixa morir de fam a la població per tal de mantenir el seu estatus, no obstant els barrets de palla la no l'hi ficarà les coses fàcils a en Kaido.

Tot i això, Kaido ha aconseguit derrotar al conegut protagonista que després de quedar immòbil a terra quan minuts després ha dibuixat un somriure a la seva cara mentre sonaven els tambors llegendaris que durant anys han estat en silenci tornen a sonar.

Aquesta nova transformació llegendària atorga al barret de palla el poder de manipular la realitat i estirar el seu cos de forma molt més potent i a la vegada absurda perquè aquesta transformació caricatura tot el que ataca, amb un singular somriure i els cabells blancs.

De fet, durant la història hi ha hagut mencions i referències a aquestes transformacions això li dona molta més expectació, ja que sembla ser la forma més poderosa del protagonista qui haurà d'acabar amb l'absolutisme de Wano.

Malgrat això, cal recordar que no és la primera aparició oficial del 'Gear 5' sinó que va ser a la pel·lícula estrenada l'any passat 'Red Film', però només es va veure alguns frames mentre que ara es podrà veure en acció.

Aquesta nova via de poder ha estat esperada molts anys per la comunitat de l'anime a Internet, de fet la popularitat és tan gran a França o Espanya que s'han organitzat multitud d'esdeveniments per veure l'episodi d'avui perquè promet ser el capítol més èpic de l'any per la comunitat.

Finalment, One Piece va ser la sèrie més vista del món l'any 2022 en totes les plataformes pel que ja no és només un contingut de nínxol sinó que l'adaptació als diversos idiomes inclòs el popular doblatge al català l'ha donat a conèixer molt més a occident.