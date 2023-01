Nou sessions al Cicle de cinema de muntanya i de viatges

OrdinoTorna el Cicle de cinema de muntanya i de viatges organitzat pels comuns d'Ordino i la Massana amb la col·laboració de Viladomat i ho fa sense restriccions. D'aquesta manera, i un cop superades les dificultats de la pandèmia, les nou sessions programades es podran gaudir sense limitacions d'aforament i ja no serà necessari la reserva prèvia. A través de les quatre propostes programades a Ordino i les cinc de la Massana el públic "amant de la muntanya, els viatges i les aventures" podrà gaudir de diferents experiències, que seran explicades pels protagonistes de les projeccions. De fet, el conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana de la Massana, Guillem Forné, ha destacat que precisament el fet que el públic pugui "interactuar" amb els protagonistes és "un dels grans atractius" d'aquest cicle, que "sempre ha tingut una gran acollida de la gent". I la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, ha afegit que es tracta d'un "públic fidel" que "espera la nova programació".

La cita arrencarà el 25 de gener al teatre de les Fontetes de la Massana amb la conferència a càrrec de Kris Ubach que farà viure als assistents dues de les rutes més mítiques dels Estats Units, la 66 i la del blues. Ja el 2 de febrer serà el torn de l'alpinista Aurélien Lardy, que narrarà a Ordino l'aventura pels Andes de set amics i la seva interacció amb les comunitats que es van trobar al Perú, tal com ha explicat la directora de màrqueting de Viladomat, Marta Palau, que ha destacat que a través de la projecció d''Upurkushun' es podrà veure que Lardy és un "sonat de la muntanya" que sempre "porta al màxim les seves vivències".

El 8 de febrer el cicle arriba a la Massana amb 'El viatge més extrem: sortir de la terra i anar a l'espai', amb el periodista i científic Toni Pou, que tal com ha explicat Forné, donarà "una visió periodística i científica de les dificultats que es trobarien futures expedicions" a aquest planeta.

El 16 de febrer l'Auditori Nacional d'Ordino acollirà la versió "més solidària" de la muntanya de la mà del corredor mallorquí Tòfol Castanyer que explicarà què és el projecte solidari 'Sa llavor'.

El 2 de març es podrà veure un projecte "quilòmetre zero", el de l'Skimo. Es projectaran els vídeos 'Esperit Skimo' i 'Els valors d'un equip' en què s'aborda aquesta cita esportiva. Hi seran presents per fer les explicacions escaients Sílvia Puigarnau, Gerard Riart i Anton Òdena.

El 8 de març Sergio Otegi oferirà una sessió "més introspectiva i de superació personal" explicant com amb pocs diners ha recorregut més de trenta països del món. La cita serà a la Massana.

La darrera de les sessions a Ordino serà el 16 de març de la mà de Gonzalo Fernández Garcia, que va ser l'encarregat d'obrir el cicle l'any passat, com ha recordat Palau. Fernández explicarà l'expedició al Manaslu i les "condicions al límit" que hi va viure.

Encara quedaran dues sessions més a la Massana, la del 22 de març de la mà d'Iara Lee que oferirà 'Stalking Chernobyl: exploración después del apocalipsis'. Tal com ha destacat Forné serà "fascinant veure com està aquell indret" després de la catàstrofe nuclear.

I a l'últim, el 29 de març es podrà veure 'El món amb 195 viatges' d'Eduard Micas, una altra història "d'autosuperació i aventura personal" que tal com ha afegit el conseller de Cultura massanenc "esgarrifarà" per la "perillositat" d'alguns moments que va viure l'aventurer, com el terrorisme al Sudan o les mines terrestres a Líbia.

Totes les projeccions tindran lloc a les nou de la nit al teatre de les Fontetes de la Massana i a l'Auditori Nacional d'Andorra a Ordino. El pressupost que es destina des de les dues corporacions per dur a terme aquesta cita es manté respecte d'anys anteriors.