Una novel·la realista sobre l'amor, la guanyadora de l'11a edició del Premi Carlemany

Andorra la VellaUna novel·la basada en fets reals sobre l'amor pur i la superació ha estat la guanyadora de l'11a edició del Premi Carlemany per al Foment de la Lectura. Aquesta obra és 'La llista de les coses impossible', el primer relat de Laura Gonzalvo, que va sortir a la venda el passat 4 de maig i ja es troba a la llista dels llibres més venuts. Així ho han manifestat la directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, la directora editorial de Columna Edicions, Glòria Gasch, i l'autora de la novel·la, qui aquest dilluns ha recollit el guardó al Park Hotel d'Andorra la Vella.

Gonzalvo ha explicat en roda de premsa que l'obra està basada en fets reals, concretament en part de la seva experiència de vida i la relació amb la seva parella, qui és tetraplègic. La novel·la tracta sobre la història de la Clara i el Guim, dos joves units pel fet de ser exparella i que un d'ells veu canviar de manera radical la seva vida després de patir un accident de moto i quedar-se tetraplègic. L'autora ha afirmat que el títol de l'obra segueix aquesta línia, la de "reduir al màxim aquelles coses que li deien que no podria tornar a fer".

A l'hora d'escriure el relat, la seva voluntat no era narrar "una història de superació", sinó "mostrar el món de la lesió medul·lar", el qual "és més senzill o menys dramàtic dels que es pot veure des de fora". "La meva voluntat era mostrar una realitat que no té per què ser negativa, que pot ser positiva, però sense una voluntat d'adoctrinar", ha assenyalat. L'autora també ha exposat que, tot i que el fil principal és una història d'amor, també té un punt que és una història de dos joves que es fan grans i que troben el seu lloc al món.

En referència a l'edició anterior del premi Carlemany, Gasch també ha volgut fer esment que l'obra de Lluís Prats, 'El noi que parlava amb elefants', ha estat traduïda a l'italià, el turc i el xinès, un fet que ha considerat una "fita considerable", tot indicant que el guardó té molt bona salut i que cada vegada "detectem que els llibreters esperen aquest premi".

Cal recordar que la selecció final de la novel·la premiada, d'un total de tres finalistes, ha anat a càrrec de nou alumnes d'entre 14 i 16 anys dels tres sistemes educatius del país, concretament l'escola Mare Janer del sistema espanyol, del centre de segona ensenyança del sistema andorrà d'Encamp, i del Lycée Comte de Foix. La dotació del guardó és de 8.500 euros.