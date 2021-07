Objectes antics als aparadors dels comerços per celebrar les Jornades Europees de Patrimoni 2021

Encamp'Un patrimoni per a tothom' és el lema que enguany abandera les Jornades Europees de Patrimoni 2021, que se celebraran entre els propers 18 i 19 de setembre. Fent honor a aquest títol, el Govern, a través del ministeri de Cultura i Esports, juntament amb els set comuns, posen en marxa una iniciativa que té com a finalitat posar a l'abast de tothom el patrimoni nacional d'Andorra a través de comerços de tot el país.

Així, segons ha explicat la tècnica de l'Àrea de Conservació i Restauració, Mireia Tarrés, la idea és que, fins al 19 d'agost, "la ciutadania porti objectes patrimonials que tingui a casa per exposar-los en comerços de la seva parròquia". Un cop siguin lliurats, els objectes s'exposaran als aparadors de les botigues durant tota una setmana perquè tothom els pugui veure i gaudir. L'objectiu del departament de Patrimoni Cultural és englobar enguany el màxim de persones possibles en la iniciativa, relacionant els objectes que es lliurin amb els comerços on aniran exposats.

A banda d'aquestes exposicions que es volen impulsar tant en locals comercials com hotels o restaurants, entre d'altres, Tarrés també ha anunciat que les Jornades Europees de Patrimoni englobaran a l'església. En aquest sentit, està previst que cada església parroquial obri la seva sagristia "perquè es puguin exposar al públic els objectes sagrats" que hi ha en cadascun d'aquests indrets.

Les esglésies de Sant Julià, Andorra la Vella, la Massana i Escaldes ja compten amb aquests espais ben arreglats i amb els objectes col·locats dins d'una vitrina. En casos com Ordino i Canillo, serà personal de Patrimoni Cultural qui col·loqui aquestes vitrines i faci una selecció de les peces que es creguin més interessants i que, de manera habitual, no estan obertes al públic. En el cas d'Encamp, a més, les obres estaran exposades al museu d'Art Sacre, que obrirà especialment per aquestes dates.

Per continuar amb els actes de celebració d'aquesta data, també està prevista una actuació de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA) el dissabte dia 18, a partir de les 20 hores, a l'Era de Casa Rossell, que coincidirà amb la presentació de l'exposició 'Abracadabra. Il·lusionisme i màgia a Cal Plandolit', que s'inaugurarà també per aquestes dates.

Per la seva banda, el tècnic del comú de Canillo, Domènech Bascompte, ha manifestat, en representació de les corporacions comunals, que es tracta d'un projecte "que ha estat molt ben rebut per part de tothom", afegint que cada corporació està en procés de definir la seva estratègia de cara a aquesta data. A més, ha assegurat que ja hi ha comuns que estan començant a contactar amb els comerços interessats i, en aquest sentit, Canillo, Andorra la Vella i la Massana són les parròquies que van més avançades.