Les obres del concurs d'arts plàstiques aterren al Rosaleda

Andorra la VellaDesprés de passar per diferents espais de les set parròquies del país, l'exposició del IX Concurs d'Arts Plàstiques per a Joves arriba a la seu del ministeri de Cultura i Esports, a l'antic hotel Rosaleda a Encamp. D'aquesta manera, les 27 obres de la mostra s'exposaran per primera vegada en un edifici del Govern des que la mostra itinerant es va iniciar a finals de novembre del 2020 al vestíbul del Centre cultural de la Llacuna d'Andorra la Vella. Les obres estan repartides en diferents modalitats: pintura, dibuix, escultura, aquarel·la i gravat.Així doncs, gairebé cinc mesos després els ciutadans poden gaudir de l'exposició al vestíbul del ministeri, on estarà instal·lada des d'aquest dilluns 10 de maig i fins al dijous 20 de maig. L'exposició acabarà entre el 21 i el 24 de maig al vestíbul del centre comercial illa Carlemany.