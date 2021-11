Les obres de l'Art Camp 2014 s'acomiaden a Sant Julià

Sant Julià de LòriaEl vestíbul del Centre cultural de Sant Julià de Lòria és des d'aquesta setmana el darrer escenari d'Andorra que acull les obres d'art de l'edició del 2014 de l'Art Camp. Es tracta de 25 quadres de diversos artistes i estils que es podrà contemplar durant tot el mes de novembre.

Després d'haver ajornat l'esdeveniment durant el 2020 a conseqüència de la pandèmia, la Comissió Nacional Andorrana per la Unesco va tornar a organitzar l'Art Camp, que enguany ha arribat a la setena edició. La filosofia del projecte té com a objectiu reunir cada dos anys artistes d'arreu del món a Ordino perquè puguin treballar, conviure, i intercanviar visions i pensaments a través d'un llenguatge universal com és la pintura. Fet que va tenir lloc entre els dies 14 i 23 de juliol d'enguany.

Igualment, com que un dels vectors és el diàleg, normalment s'intenta convidar artistes de països en conflicte. Així, enguany han pres part pintors d'Azerbaidjan, Armènia, Palestina o Israel, amb la finalitat de fer veure que l'artista ha d'anar més enllà dels problemes geopolítics i alçar-se com a un vincle per crear aquest diàleg a través de l'art.

Cadascun dels artistes produeix entre dues i tres obres que, posteriorment, s'utilitzen per a la conformació d'una exposició itinerant en indrets com la seu de la Unesco a París, a les Nacions Unides de Nova York i Ginebra, o a Venècia. La que s'exposa al Centre cultural és producte de la trobada que va tenir lloc el 2014 i, durant tot aquest 2021, ha recorregut totes les parròquies des de l'abril, quan es va exposar per primer cop al Palau de Gel de Canillo.