Ordino recupera les caramelles amb un format atípic però mantenint la tradició

OrdinoOrdino ha recuperat les caramelles aquest diumenge de Pasqua després que l'any passat s'hagués d'anul·lar l'esdeveniment a causa de la pandèmia. Com és tradició, la representació ha tingut lloc a la plaça Major del poble, tot i que amb un format diferent i amb menys participació que en anys anteriors.

El president de la Coral Casamanya i veí de la parròquia, Lluís Babi, ha posat en relleu que, aquest any, "a pesar dels impediments i de les circumstàncies que tenim, hem volgut fer alguna cosa, encara que sigui només una mostra per no deixar perdre aquesta tradició que se celebra des de fa molts anys". Les caramelles d'Ordino van néixer a la dècada dels anys 50 de la mà del docent Eduard Rossell i el mestre Florit li va donar continuïtat. Des que la Coral Casamanya va recuperar la tradició, només l'any passat va ser el primer que els càntics no van ressonar a la parròquia.

El principal aspecte que ha cridat l'atenció de l'actuació és el nombre de persones que han interpretat les cançons, així com la durada de la representació, que en aquesta ocasió ha estat d'uns vint minuts. Babi ha assenyalat que "aquest any només som onze persones", mentre que normalment s'assolia la trentena.

Tradicionalment, les caramelles comptaven amb la participació d'infants i d'una gran quantitat de ciutadans de la vila, que oferien la seva col·laboració a l'hora d'organitzar l'acte. Malgrat els impediments, el director del Grup Artístic d'Ordino que dirigeix les caramelles, Josep Puig, ha indicat que "les caramelles continuen", i un any més "hem fet els nostres cants", interpretant sardanes, valsos s'ha ballat una i, per últim, l'himne d'Andorra.

