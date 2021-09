Ordino recupera la màgia de principis del segle XX

OrdinoOrdino recupera la màgia d'inicis del segle XX de Pau-Xavier d'Areny-Plandolit i del seu fill, Xavier d'Areny-Plandolit, quan va esdevenir un dels epicentres del món en aquests espectacles. L'exposició 'Abracadabra, il·lusionisme i màgia a Cal Plandolit' que s'inaugurarà aquest dissabte a l'Era del Raser d'Ordino té com a objectiu mostrar com es desenvolupaven aquests tipus d'espectacles en una època quan la màgia era un dels passatemps més populars. L'exposició s'ubica a l'Era del Raser, una sala d'exposicions patrimonials que es destina a donar a conèixer petites històries que no s'expliquen als museus, tal com ha indicat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, qui ha recordat que aquesta exposició s'emmarca dins de les Jornades Europees del Patrimoni. "Posa de manifest aquest compromís de totes les institucions per poder commemorar aquest esdeveniment europeu", ha reiterat.

De fet, la ministra ha explicat que l'exposició és fruit d'una feina transversal tant de la part de Patrimoni com també de la Biblioteca Nacional i de l'àrea de Museus. "En aquest cas es recupera un d'aquells vessants més desconeguts, d'una família tan important com la que va ser Areny-Plandolit a Andorra", ha comentat Riva, afegint que l'exposició cobreix l'àmbit de l'il·lusionisme i que està enfocada per a tots els públics.

Cal recordar, que l'any 1913, Pau-Xavier va publicar el llibre 'Las maravillas de la magia moderna', una de les primeres fonts d'informació en espanyol en l'època. El discurs de l'exposició s'ha fet a partir dels capítols explicatius del llibre. En la primera part, 'Res per aquí, res per allà!, s'hi troba la història dels dos il·lusionistes, així com els seus llibres i publicacions que serveixen de contextualització de la màgia. En aquesta part, s'explica com Xavier d'Areny-Plandolit va fundar l'associació catalana d'aficionats i després també l'associació espanyola de l'il·lusionisme.

La segona part, anomenada 'Magia potàgia!', mostra les parts principals del llibre i també els principals espectacles del món de la màgia, com l'escamoteig, la cartomància i els jocs de saló. Aquestes diferents parts s'expliquen amb els objectes principals que Pau-Xavier d'Areny-Plandolit destaca en el llibre. A més, també es pot gaudir de mobiliari original de la Casa d'Areny Plandolit. Així, l'exposició compta amb diversos objectes dels protagonistes de l'exposició i altres de l'època per recordar la importància de la màgia a Cal Plandolit. D'altra banda, la tercera part, 'Per art de màgia' és un espai dedicat al vessant educatiu amb vídeos fet per Toni el Mag, i on també es fa un petit homenatge a la centenària botiga d'El Rei de la Màgia de Barcelona.

Finalment, el recorregut de l'exposició s'acaba amb 'Passeu i vegeu-ho'. Aquesta part s'ha distribuït com un petit cafè teatre on es passen diferents pel·licules per mostrar la relació de la màgia amb el cinema. Així, l'exposició té un cost de 2,5 euros per persona, però durant aquest cap de setmana del 25 i 26 de setembre l'exposició és gratuïta. A més en paral·lel, cada mes s'han planificat activitats al voltant de la màgia. El 7 d'octubre es farà l'espectacle 'La llanterna màgica' a càrrec de Sergi Buka; el 27 d'octubre hi haurà la conferència 'Els Areny-Plandolit il·lusionistes' a càrrec de Júlia Fernández; el 5 i 6 de novembre es farà un taller infantil de màgia; i finalment l'11 de desembre se celebrarà l'espectacle 'Intimagia'.