Ordino torna a fer rodar les falles en la festa de la cultura i la tradició de la parròquia

OrdinoLes falles d'Ordino han tornat a rodar després d'un any d'aturada a causa de la pandèmia de la Covid-19. Així, la parròquia ha celebrat la revetlla de Sant Pere amb la tradicional cremada de falles. La festa ha començat a les 22.30 hores a la plaça Major, on l'Esbart Valls del Nord ha estrenat la coreografia del Ball dels Fallaires amb un total de 25 dansaires del cos de dansa sota la música de Jordi Barceló i que ha continuat amb l'actuació dels fallaires de llum, dues de les novetats d'enguany de la revetlla. Així, els més petits han aportat la llum a l'inici de la festa, acompanyats dels grallers i els tabalers dels castellers d'Andorra. En aquest sentit, el president de l'Associació de Cultura Popular d'Ordino, Albert Roig, ha manifestat que es troben molt il·lusionats per recuperar les falles després de l'aturada a causa de la pandèmia i també per les diverses novetats que incorporen enguany.

A continuació, l'inici de la cremada per part dels fallaires ha comptat amb la presència del buner Albert Adellach i de la timbalera Nera Rius. D'aquesta manera, un primer grup ha cremat les primeres falles pel carrer Major, i després, un altre grup ho ha fet pel carrer dels Coms fins a l'aparcament Prat de Vilella. Un cop allà, els fallaires de llum han tornat a fer acte de presència pel voltant del mai, on finalment s'ha procedit a la cremada de la falla tradicional i del mai. Cal recordar, que la plantada de l'arbre provinent del camp de la Gonarda s'ha fet aquest dilluns al matí per part dels fallaires i que s'ha pogut recuperar gràcies a documents escrits després que a mitjans del segle XIX desaparegués. A més, a l'aparcament, l'esbart també ha interpretat la dansa de les bruixes de la vall de Sorteny, que es va recuperar ara fa tres anys.

Així, Roig ha comentat que un dels objectius de l'associació és "el fet de mantenir les festes i tradicions que ja hem recuperat els darrers anys" i també "fer-les perviure i traslladar-les als més petits", tot, amb la voluntat de tornar a portar al carrer la festa i la cultura popular de la parròquia. "Creiem que són les arrels i les tradicions d'aquesta societat ordinenca les que fan que la parròquia sigui molt més pròspera", ha remarcat. En el total d'actuacions de la revetlla han participat al voltant de 200 persones, contant els fallaires, membres de l'esbart, els grallers i tabalers dels castellers d'Andorra i el buner i els timbalers. Amb aquesta suma d'energies, des de l'associació volen aconseguir que la revetlla de Sant Pere sigui la festa de la cultura d'Ordino.