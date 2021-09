Els padrins i les padrines d'Ordino es retroben a la Festa Gran de la parròquia

OrdinoLa gent gran d'Ordino s'ha retrobat aquest dimarts 14 de setembre a la Festa Gran, una jornada festiva per als padrins i padrines de la parròquia. "L'objectiu és poder retrobant-se", ha indicat el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, qui ha recordat que aquest temps de pandèmia ha estat molt complicat, sobretot per la gent gran. "Per nosaltres és una gran satisfacció" poder celebrar la festivitat dins de la normalitat, ha manifestat, reiterant que un dels objectius principals és recuperar les relacions personals.

En aquesta tercera edició de la festa, al voltant d'una trentena de persones s'han retrobat a l'església de Sant Pere del Serrat, on a banda de Mortés, també hi ha assistit la cònsol menor de la parròquia, Eva Choy. A més, la missa d'aquest dimarts ha estat especial perquè també se celebrava l'exaltació de la Santa Creu.

Durant la jornada, també s'havia programat una caminada pel camí Ral a primera hora del matí que havia d'anar des de Santa Bàrbara fins al pont de Sornàs, la qual ha quedat cancel·lada. Des de la corporació han comentat que a causa de les pluges d'aquest dilluns, molta gent va anul·lar la reserva per por al temps. Tot i així, Mortés ha recordat que el dinar de germanor d'aquest dimarts segueix en peu. Així, la trentena de persones grans de la parròquia que havien reservat, han pogut continuar la festa amb el dinar a l'hotel Bringué del Serrat.