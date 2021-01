Què passa amb les cicatrius de les fotografies?

Andorra la VellaQuè passa quan una fotografia no només documenta fets traumàtics sinó que "la foto mateixa pateix un trauma"? Aquesta és la pregunta sobre la qual gira 'Kintsugi', la mostra organitzada pel ministeri de Cultura i Esports del fotògraf Joan Fontcuberta que es podrà veure a partir del dia 25 de febrer a l'espai expositiu de la Fundació Reig, gràcies a un conveni a què ha arribat el ministeri amb aquesta fundació i que permet mantenir el calendari expositiu malgrat que ja no es compti amb la sala d'exposicions de l'Artalroc. Fontcuberta hi mostrarà 38 obres que inclouen imatges inèdites realitzades a Andorra a partir de material de l'Arxiu Nacional d'Andorra.

El fotògraf fa un temps que treballa en una reflexió al voltant de l'evolució de la fotografia i aquest treball l'ha portat a fer "una mena de safari" per diferents arxius històrics d'arreu del món i en què ha recollit imatges "esquerdades" amb les quals ha volgut parlar "del temps i de l'amnèsia", del que passa quan un dispositiu "com el fotogràfic que és per preservar la memòria, la perd". Aquestes imatges que ha anat recopilant, destaca que "produeixen la bellesa terrible de les runes" i de fet, el títol de la mostra fa referència a les esquerdes que presenten. Kintsugi és una tècnica japonesa que recompon la ceràmica trencada subratllant les "fractures" amb fil d'or, en una mena d'emfasització de les cicatrius com a element de les vivències. Fontcuberta detalla que les fotografies que ha pogut mostrar daten dels segle XIX i començaments del XX i tenen "un caire nostàlgic" ja que reflecteixen un món "desaparegut". Les imatges es presenten en diferents formats i per exemple les d'Andorra són caixes de llum.

A més de la mostra, l'artista oferirà un taller de tres dies (26, 27 i 28 de febrer) en què podran participar artistes i professionals del país. Tal com ha explicat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, les bases per a aquest taller gratuït sortiran publicades al BOPA aquest dimecres i caldrà que les persones interessades facin arribar el seu currículum a Acció Cultural abans del 18 de febrer per poder-hi participar. Les places estan limitades a dotze persones. Segons el fotògraf, ell es planteja aquestes formacions com una manera de "plantar llavors", de sacsejar la consciència dels participants perquè els pugui estimular en els seus projectes. A més, i de manera paral·lela a l'exposició s'ha editat un llibre "que defuig el catàleg" tradicional, segons Fontcuberta i que "enriqueix la proposta del taller i de l'exposició".

Qüestionada sobre la futura sala d'exposicions del Govern que ha d'anar al parc Central, Riva ha destacat que continua endavant la col·laboració entre l'executiu i la corporació comunal, però no ha volgut entrar a parlar de terminis en què aquesta sala podria estar disponible. El que no es volia, ha destacat, és aturar el calendari expositiu i per això s'ha arribat a un acord amb la Fundació Reig que permetrà que la mostra de Fontcuberta es pugui veure fins al 2 de maig en una sala annexa al museu del Tabac, un acord que ha agraït.