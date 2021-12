'Els Pastorets' a ritme de música

Sant Julià de LòriaLa 28a edició d’'Els Pastorets' serà un musical en homenatge a una versió que es va fer ara fa una dècada, tot i que afegint algunes cançons noves per donar-li un aire de modernitat. La base musical son temes de Broadway i així alguns actors cantaran i d’altres ballaran en un ambient molt càlid, ja que enguany l’escenografia s’ha decantat per un ambient de desert amb palmeres, sorra...

L’obra de Folch i Torres també presenta enguany una imatge tribal on es posa de manifest “la lluita de la tribu del cel amb la de l’infern”, com ha explicat la directora Cristina Pericas. En el vessant musical es compta amb la participació de Jonathan Marchand que ja ha col·laborat en altres edicions d’'Els Pastorets'. Concretament, la seva feina ha estat la de producció musical adaptant les lletres, la música i fent els assajos de camp.

“Hem agafat el text clàssic i hem substituït alguna escena amb diàleg per una de musical”, ha explicat Pericas. Per la seva banda, la seva ajudant Núria Montes, que s’estrena enguany, ha explicat detalls del vestuari. “No veurem els dimonis tradicionals com a criatures del bosc perquè com es tracta d’una lluita entre tribus, ens hem decantat per mamífers i predadors”, ha dit. Tampoc es veurà en aquesta edició àngels amb ales però sí plomes. “És la producció més important que tenim com a comú i aboquem tots els recursos culturals, humans i logístic que tenim”, ha comentat la cònsol menor, Mireia Codina.

Les entrades ja estan a la venda i es poden adquirir al centre cultural, l’àrea de Cultura i l'oficina de Turisme d’Andorra la Vella i al web www.santjulia.ad/entrades al preu de deu euros, segons informa el comú a través de la seva pàgina web.