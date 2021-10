Els pecats capitals sota l'òptica de Mercè Ciaurriz

Escaldes-EngordanyEl Centre d'art d'Escaldes-Engordany (CAEE) acull una mostra de 22 pintures de l'artista Mercè Ciaurriz, a través de les quals ha volgut mostrar la seva visió sobre els pecats capitals avui en dia. "Hi ha moltes coses de la societat que no em deixaven indiferent, que em molestaven, coses que em desagradaven", ha destacat Ciaurriz, i són aquestes qüestions les que ha plasmat artísticament: la violència de gènere, la desigualtat, la contaminació... La mostra anirà acompanyada d'activitats paral·leles que tindran lloc durant el mes de novembre.

D'aquesta manera, sota el títol 'Pecats capitals' es presenten les 22 teles que reflecteixen la reflexió de Ciaurriz sobre la supèrbia, l'enveja, la ira, la peresa, l'avarícia, la gola i la luxúria. També hi ha un quadre que mostra el pecat original en el qual l'artista ha plasmat la seva "crítica a les torres" que s'estan construint al Clot d'Emprivat.

Ciaurriz ha explicat que va començar a treballar en aquest tema l'any 2018 i que, per tant "l'ha tocat bastant". En les diferents teles es poden veure imatges que porten l'espectador a reflexionar sobre aspectes com les 'fake news', el món capitalista, la supervivència de la gent, els 'influencers' o la destrucció de la terra. A banda de les catorze teles que l'artista ha dedicat als set pecats capitals i de la que mostra el pecat original també n'hi ha d'altres en què ha posat cara als diferents pecats.

L'artista manifesta que li agradaria que aquesta mostra tingués continuïtat en altres indrets, fins i tot acompanyada d'escultura, una disciplina a la qual diu que ara, després de fer aquests quadres, vol tornar.

La mostra anirà acompanyada de tres propostes paral·leles. Així, el dia 9 de novembre a dos quarts de vuit del vespre i a les nou de la nit hi haurà una visita nocturna. Dissabte 20 de novembre es farà un taller de tinta xinesa de la mà de Ciurriz a les cinc de la tarda, i una altra proposta, que servirà per posar la cirereta a aquesta mostra, serà la lectura dels textos que han elaborat set escriptors del país sobre els pecats. Tal com ha explicat Autora Baena, del CAEE, serà un diàleg entre diferents disciplines i estan molt emocionats per veure'n el resultat. Els escriptors escollits han estat Dúnia Ambatlle, Eva Arasa, Txema Díaz-Torrent, David Gálvez, Manel Gibert, Alexandra Grebennikova i Ludmilla Lacueva.

Al seu torn, el conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, ha conclòs que aquesta mostra serveix per reflectir "el compromís de l'art" sensibilitzant a l'espectador.