El Pessebre Vivent d'Escaldes-Engordany es reformula per segon any pel repunt de la pandèmia

Escaldes-EngordanyPer segon any consecutiu, la situació sanitària no permet a Escaldes-Engordany la representació del Pessebre Vivent a la part alta de la parròquia. Tot i això, des de la corporació comunal s'informa que, per no perdre la tradició, enguany s'han dissenyat diferents iniciatives per mantenir present el tradicional espectacle.

Així, d'una banda, les representacions del Pessebre Vivent es retransmetran per la televisó andorrana. D'altra banda, diversos comerços de la part alta d'Escaldes-Engordany lluiran als seus aparadors objectes de l'attrezzo del pessebre acompanyats de fragments del text d'Esteve Albert, un homenatge que mantindrà viva al llarg de les festes de Nadal la presència de la tradició.

D'aquesta manera, els comerços que s'han adherit a la iniciativa són perruqueria Lluna; sabateria El meu moment; merceria Fanny; farmàcia Les Valls; cafeteria Al lio; Inlingua; sastreria Sport; carnisseria Casa Vitoria; llibreria Francesa; Basar Valira; Art i Pa, Casa Broto; bar Cliché; Nundinal, i Andorra Bike.

A aquesta llista d'espais, a més, s'afegeixen l'Oficina de Turisme amb una breu ressenya històrica, l'Arxiu històric amb una selecció de cartells de les diferents edicions del Pessebre Vivent, i la biblioteca comunal, que incorporarà una petita mostra amb fotografies de cadascuna de les edicions anteriors.