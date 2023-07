'La pista de Fusta' de Miqui Puig Dj, a la festa major de Sant Julià de Lòria

Sant Julià de LòriaMiqui Puig Dj serà a la festa major de Sant Julià, aquest diumenge a les 00:45 hores, a la plaça de la Germandat. La sessió que té preparada "és un repertori gràcies al bagatge dels anys i inspirat en el programa d'ICat 'Pista de Fusta'". Tal com explica, "l'objectiu és fer ballar al públic així que podria sonar qualsevol cosa ballable i lúdica: passant del 'house', al 'disco' o la 'cúmbia'" sempre que tingui 'bit' i ritme, "i amb la qualitat com a marca de la casa", afegeix. Així doncs, aquest diumenge hi haurà 'hits' i novetats. I si la gent no balla "paro el comptador i poso un mambo i així tothom s'accelera".

L'artista, que s'enorgulleix de tenir 55 anys i la possibilitat de continuar dedicant-se a la música, aquest darrer temps s'ha fet encara més conegut gràcies al programa 'Pista de Fusta', a més d'una llarga carrera com a músic. Si a l'inici es va donar a conèixer amb 'Los Sencillos', actualment ja té una carrera més dilatada com a solista. De fet, explica que el seu setè disc 'Miqui Puig, Canta 7', presentat l'any 2022, "ha estat el més valorat per la premsa, però amb el que he fet menys actuacions".

A més a més, Miqui Puig té previst aquest any publicar un 'single' a la tardor, que més tard, concretament l'any que ve, formarà part del seu vuitè disc en solitari, fet que ja farà pesar més la balança com a solista. A més de Dj, continuarà actuant, aquesta vegada amb l'original espectacle circular de 'Canta 7' que presentarà a Madrid pròximament. , "Jo actuo al mig de la pista i la gent se situa al voltant formant un cercle", indica. Cal recordar que des de fa un any, també està endinsat en 'LavLab', l'estudi que regenta amb el seu soci com a espai de creació, de 'remixes' i de producció.