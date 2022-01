'Sense plàstic és fantàstic', el nou taller infantil de FEDA

Andorra la VellaFEDA Cultura proposa una nova activitat per a infants al MW Museu de l'Electricitat el dissabte 22 de gener. El taller 'Sense plàstic és fantàstic' se centra a ensenyar als més petits els trucs per consumir menys plàstic i també per a crear objectes lúdics amb els residus. Al llarg de l'activitat s'explicarà la capacitat de contaminació del material i la dificultat que representa fer-lo desaparèixer un cop produït.

La idea és donar a entendre que actualment és millor reduir el consum de plàstic, ja que com menys consum hi hagi menys s'ha de fabricar. Alhora, és important assenyalar els productes que es poden crear mitjançant els residus que es generen.

El taller està adreçat a infants d'entre 3 a 7 anys i és gratuït. Tindrà lloc entre les 16 i les 17 hores al Museu de l'Electricitat i és necessari inscriure's prèviament a l'adreça fedacultura@feda.ad.