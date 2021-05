Un positiu obliga a ajornar la representació de 'La tercera onada'

L'obra 'La tercera onada', de la Jove Companyia Nacional d'Andorra (JOCAND) que s'havia de celebrar aquest diumenge a la tarda al Teatre Comunal d'Andorra la Vella per cloure la 58a temporada de teatre, s'ha hagut d'ajornar a causa del positiu d'un membre de la companyia. Així ho ha comunicat el comú d'Andorra la Vella en una nota on assegura que properament es farà pública la nova data de l'actuació. En aquest sentit, les persones que disposin de la seva entrada i no puguin assistir a la propera convocatòria, se'ls hi retornarà l'import íntegrament. La representació estava prevista a les 18 hores.