'Prògufs', de l'autor andorrà Nil Forcada, enceta la segona edició de 'La cultura no s'atura'

Andorra la VellaArrenca el programa de 'La cultura no s'atura' i ho fa amb l'estrena del primer llargmetratge de l'autor andorrà Nil Forcada, que tindrà lloc el dimarts 30 de novembre al Centre de congressos d'Andorra la Vella.

La pel·lícula presenta el tema del retorn a través de la història d'Alícia Miró que, després de veure's implicada en un assassinat, retorna a Andorra a la recerca d'un fàrmac desconegut. Un projecte amb una arrel onírica que superposa temps narratius que imiten l'empremta dels somnis.

Rodada abans de la pandèmia, 'Pròfugs' compta amb la implicació de diferents agents culturals del país: l'exemple més clar és el de la banda sonora, escrita i produïda per Landry Riba. El cartell de la pel·lícula ha anat a càrrec de Martín Blanco, il·lustrador del país. En la producció hi participa Manel Gibert i en transcurs del metratge hi apareixen textos i llibres d'autors andorrans, així com establiments emblemàtics com La Puça o La Fada Ignorant. L'elenc i l'equip tècnic de producció també estan formats majoritàriament per andorrans.

L'estrena comptarà amb la presència del director i part del seu equip artístic, així com de Landry Riba, que oferirà un concert en directe. Per adquirir l'entrada gratuïta s'ha d'anar a l'apartat de 'compra entrades' del web agenda.ad.

En aquesta primera setmana de programació de 'La cultura no s'atura' també s'inclou una primera activitat literària. Així, l'editor de Trotalibros Editorial Jan Arimay tractarà sobre el paper de les xarxes socials per apropar els lectors als clàssics de la literatura, La xerrada es farà al teatre de les Fontetes de la Massana el dijous 2 de desembre.

'La cultura no s'atura' és un programa d'activitats conjunt impulsat entre el Govern i els set comuns amb l'objectiu de contribuir a dinamitzar la vida cultural andorrana de manera cohesionada i donar visibilitat als diversos agents culturals del país.