Prop de 200 alumnes de l’Institut de Música celebren el festival de final de curs

Andorra la VellaL'auditori del Centre de congressos d'Andorra la Vella acull aquest dijous a la tarda el festival de final de curs de l'Institut de Música, un recital que s'ha hagut d'adaptar a les restriccions de la pandèmia. Així doncs, el concert es dividirà en dues sessions (la primera a les 18 hores i la segona, a les 20 hores) i en total hi prendran part uns 200 intèrprets (un centenar en cada sessió).

En el festival participaran alumnes de Llenguatge Musical amb unes actuacions de percussió corporal i l'orquestra de corda, l'orquestra de guitarres i la banda de vent de l'Institut de Música. També hi actuaran dos conjunts de pianos, dos solistes de piano, dos acordions, un alumne de saxo, un altre de clarinet i un duo de guitarra i saxo.

Enguany no hi intervindran els alumnes més petits de l'escola (Sensibilització Musical i primer cicle de Grau Elemental), que a final de maig ja van oferir a les famílies els respectius concerts en format digital. Les dues sessions del recital d'aquesta tarda estan adreçades únicament als familiars convivents dels alumnes, que hi accediran mitjançant cita prèvia.