Prop d'una quarantena d'actuacions en un Jambo Street Music que torna al centre històric

Andorra la VellaEl Jambo Street Music 2022 torna amb força després d'una edició amb moltes limitacions a causa de la pandèmia. L'esdeveniment, que se celebrarà del 16 al 18 de juny, recupera aquest any els escenaris al centre històric d'Andorra la Vella, l'espai "més emblemàtic" de la parròquia, segons ha manifestat aquest dijous el conseller de Cultura i de Promoció Turística, Miquel Canturri. Novament, la idea de celebrar l'esdeveniment respon a la voluntat de la corporació de donar impuls al barri antic i promocionar els nous treballs dels artistes tant nacionals com internacionals. En total hi haurà 7 escenaris que funcionaran de manera paral·lela, i es podrà gaudir de fins a 38 actuacions de 45 grups diferents. En total és previst que participin en el festival més de 500 persones.

En concret, els escenaris estaran ubicats al carrer Anna Maria Janer, a la plaça Guillemó, a la del Poble i a la del Consell General, i també a les placetes Sant Esteve i Monjó, així com al Cap del Carrer. Com en els anys anteriors, es tracta d'un esdeveniment totalment gratuït per al públic general que servirà, segons ha manifestat un dels organitzadors, Toni Colom, "per donar el tret de sortida a l'estiu". Del volum d'actuacions, a més, ha destacat una de principal que es desenvoluparà conjuntament amb l'ONCA, en la qual hi haurà fins a 110 persones a damunt de l'escenari.

Per la seva banda, Oriol Vilella, també organitzador de l'acte, ha exposat que enguany s'ha decidit recuperar el cinema a la fresca, que tindrà lloc el dijous 16 de juny a les 22 hores, i s'oferirà la pel·lícula 'Destí: Woodstock'. Es tracta d'una elecció que s'ha escollit gràcies a la col·laboració que s'ha establert amb l'Arxiu Nacional i que permetrà organitzar, a més, una exposició al Centre de congressos per donar a conèixer el seu fons discogràfic. Totes dues activitats serviran com a prèvia a l'inici de la 9a edició.

El tret de sortida oficial a l'esdeveniment se celebrarà el divendres 17 de juny a partir de les 18.30 hores. Una hora abans, però, Vilella ha anunciat que es recuperarà el Jambo Escola, una convocatòria adreçada a estudiants de batxillerat i de les escoles de música perquè puguin oferir les seves cançons al públic durant 60 minuts. De cara a dissabte la jornada s'iniciarà amb una classe de ioga i serà a la tarda quan ressoni la música per tots els carrers de la capital. L'esdeveniment central de dissabte serà, precisament, la col·laboració programada amb l'ONCA.

Des de l'organització s'ha destacat que dels prop de 40 actes que hi ha programats, més d'una vintena pertanyen a músics del país i, per tant, es tracta d'un esdeveniment "que es consolida com a una plataforma per les bandes del país i un tastet del que està passant fora d'Andorra". Aquest any també s'ha començat a fer tasques de difusió del Jambo Street Music a tota la franja del Pirineu mitjançant el suport en línia i s'ha començat a explorar el mercat francès.

Durant la presentació de l'esdeveniment també hi ha pres part del director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, qui ha explicat que el Jambo també representa una aposta pel que fa a l'estratègia d'Andorra Turisme de desestacionalitzar el turisme i organitzar propostes que fomentin l'interès per Andorra "fora dels períodes més estàndard". En aquest sentit, ha assegurat que el certamen "ha esdevingut un referent dels Pirineus" i també s'ha posicionat com a un altaveu per donar a conèixer els músics del país.