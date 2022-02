El públic premia el 'Veler cinc sabors' com la millor especialitat de la casa de la Ruta de la Tapa

Sant Julià de LòriaTal dia com avui de fa 10 anys, el 21 de febrer de 2012, va ser notícia...

La Ruta de la Tapa que va arribar aquest dilluns al seu punt final, ha tancat la seva quarta edició amb 1.708 butlletes venudes, un fet que ha valorat positivament el director de Cultura del Comú de Sant Julià, Jordi Gonzàlez, qui ha reconegut que no s'ha pogut superar el registre de l'any passat.

Tot i així, aquest dimarts s'ha fet el lliurament de premis per reconèixer el treball dels establiments lauredians. El Veler cinc sabors del Bar Restaurant Muntanya ha aconseguit el premi del públic per la millor especialitat de la casa. Per la seva part, la millor tapa ha estat pel Bacallà al Frankfurt del Frankfurt l'Isard i pel cor de carxofa farcida de pernil, gambes i parmesà. La millor presentació de les tapes l'han aconseguit el Bar el Coto i la Pizzeria Angelo, mentre que el jurat ha volgut fer una menció especial tant al Bar Restaurant Muntanya pel seu veler i al Bar Restaurant Xènius.

Cal recordar que la Ruta de la Tapa 2012 ha comptat amb disset establiments, tres menys que l'any passat, tot i que hi ha pres part algun de nou.