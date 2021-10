'Quelcom' fa el pas als teatres per poder portar humoristes de qualitat

Sant Julià de LòriaFa 10 anys, el 10 d'cotubre de 2011, era notícia...

La companyia Quelcom fa un pas més en el món de l'espectacle, i a partir d'aquesta setmana inicia els Dijous d'Humor, que volen ser un esdeveniment mensual per portar humoristes de qualitat als teatres andorrans. Els primers protagonistes seran Ramon Tartas i Oswaldo Digón, monologuistes reconeguts que actuaran a l'Auditori Claror de Sant Julià de Lòria. Per ser fidels al seu públic, els Quelcom han buscat la manera de poder oferir preus assequibles, que en aquesta primera ocasió seran de deu euros per a les entrades anticipades i dotze a la taquilla.

Els professionals de l'humor de Quelcom van portar durant la temporada passada diversos humoristes per actuar a bars andorrans com l'Insitu, i a causa de l'èxit d'assistència que hi va haver, ara han decidit donar el pas al teatre. Joan Carles Casal, Ivan Lira i Albert Figueiredo han volgut ampliar l'espai de les actuacions per poder portar artistes de més qualitat que necessiten sales amb més aforament. El fet que l'espai sigui un teatre i no un bar on la gent pot beure alguna cosa mentre gaudeix de l'actuació, no serà un problema, segons els Quelcom, perquè 'com que és humor de qualitat no cal res més per passar-s'ho bé'.

La primera actuació serà aquest dijous a les deu de la nit a l'Auditori Claror de Sant Julià de Lòria, i els protagonistes seran Ramon Tartas i Oswaldo Digón. Segons ha indicat Figuereido, la qualitat d'ambdós és destacable, i de fet, Ramon Tartas ja va actuar a Andorra durant la temporada anterior i va tenir molt d'èxit amb el seu 'humor intel·ligent'. Pel que fa al gallec Oswaldo Digón, és molt conegut a Galícia ja que actua a la televisió.

Les entrades ja estan a la venda i es poden trobar a www.netentrades.com, a l'Insitu i a la pizzeria Àngelo de Sant Julià de Lòria. Pel que fa al preu, és de deu euros per a les anticipades i de dotze per a les que es comprin a les taquilles. Des de Quelcom asseguren que la seva voluntat és mantenir preus assequibles 'per ser fidels al nostre públic' i per omplir la sala. Depenent de com vagi la primera actuació, els Dijous d'Humor aniran portant còmics de més qualitat i més coneguts, i en funció de la demanda podran canviar de parròquia.

Pel que fa als espectacles dels Quelcom, intentaran continuar oferint-les als bars andorrans com l'Insitu, on solen actuar, però per a les ocasions especials, ja que exposen que és difícil poder actualitzar un monòleg de manera freqüent.