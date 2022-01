Reconeixement internacional al videoclip de la cançó 'Dones d'Aigua' de Juli Barrero

Andorra la VellaEl videoclip de la cançó 'Dones d'Aigua', de Juli Barrero i dirigit per Hector Romance, ha assolit el premi en tres categories a l'International Music Winter Awards que se celebra a Budapest, un certamen internacional on participen projectes d'arreu del món. Concretament, el videoclip ha estat seleccionat com a guanyador de les categories 'Best Music Video', 'Best Director Music Video' i 'Best First Time Music Video'.

Amb aquest reconeixement, els andorrans tindran opcions de participar també en un premi especial que l'organització celebra durant el mes de juny. Des de l'equip es reconeix l'alegria del moment després d'aquests reconeixements internacionals "que ens donen encara més força per continuar treballant per la cultura d'Andorra i la cultura en català".