Recordant Albert Salvadó a través de la seva obra

Andorra la VellaLa taula rodona 'Albert Salvadó i la novel·la històrica', en la que han pres part els periodistes Bru Noya i Andrés Luengo; la historiadora i consellera general Susanna Vela i l'escriptor Albert Villaró ha servit per homenatjar Salvadó, finat ara fa tot just un any. Durant l'acte s'ha volgut incidir en el fet que l'escriptor va ser "fonamental per a la història literària" del país.

"L'Albert era un personatge singular perquè tenia molt clara la figura de l'escriptor professional", ha destacat Villaró, que ha afegit que "era incombustible i va mantenir sempre la voluntat de convertir-se en autor professional quan altres el que fem és intentar sobreviure de diverses maneres". En aquest sentit, ha subratllat la "dignitat i solvència absoluta" en el seu propòsit i el fet que la seva "tenacitat" hagi estat "per a molts un exemple".

Sobre la seva obra, Villaró ha volgut destacar que "se li notava molt la formació d'enginyer", ja que les seves novel·les estan "molt ben construïdes, molt ben pensades, perfectament executades, com si hi hagués un projecte al darrere i l'execució no deixava res a l'atzar". D'aquesta manera, va aconseguir unes "obres que aguanten molt bé el pas del temps i que són solidíssimes".

Villaró ha destacat, de la mateixa manera que ho ha fet la responsable de la biblioteca nacional, Júlia Fernández, la petjada del desaparegut escriptor en la literatura del país. "És un dels grans representants" de la producció literària andorrana, ha subratllat Fernández, que no ha dubtat en assenyalar que ben segur que hi haurà més homenatges a l'escriptor. De fet, Villaró ha manifestat que "en poc temps hem perdut l'Albert Salvadó i l'Antoni Morell, dues figures liminars de la literatura andorrana i crec que és just que els recordem i els tinguem sempre molt presents".