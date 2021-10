Un recorregut inèdit per la vida d'Alfons Valdés

OrdinoDesprés de la seva darrera mostra individual el 2013, l'artista Alfons Valdés torna a exposar les seves obres en solitari a l'edifici sociocultural L'Estudi i esdevé el segon pintor que ho fa en el marc del programa d'exposicions de La Capsa de les Valls del Nord, prenent així el relleu a l'exalumna Rosa Mari Rosell. La inauguració té lloc aquest dilluns a la tarda i es podrà visitar fins al proper 18 de novembre.

Segons ha indicat Valdés, l'exposició vertical '4 replans' és una mostra inèdita que explica la seva infància a Barcelona i la seva descoberta de la natura quan arriba Andorra, i així es pot comprovar gràcies a la incorporació d'elements com el riu o colors com el blau, el groc o el verd intens dels camps en les seves obres.

Els quadres fan una transició des de la foscor fins als colors més vius, representant com era la seva llar a la capital catalana i com va enriquir-se de coneixement quan va arribar a Andorra, on va aprendre multitud de tècniques pictòriques de la mà de Sergi Mas entre el 1985 i el 1987. Així doncs, l'exposició ve definida per l'esperit de la filosofia taoista i el respecte per la natura.

En total es poden trobar una trentena d'obres abstractes repartides entre pintures i objectes. Totes elles estan a la venda i per adquirir-les és la direcció de La Capsa qui posa en contacte els compradors amb l'artista.