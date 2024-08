La restauració de la Farga del Madriu acabarà aquesta setmana

Andorra la VellaLa restauració de la Farga del Madriu i els treballs arqueològics que s'han dut a terme durant els darrers anys a tocar del jaciment finalitzaran aquesta setmana. La ministra de Cultura, Mònica Bonell, acompanyada d'altres autoritats, s'ha desplaçat aquest dimecres fins a la vall del Madriu-Perafita-Claror per tal de presentar als mitjans de comunicació els avenços de les obres, que es van iniciar ara fa quatre anys, i que permetran tant a turistes com a residents "entendre què passava aquí en aquella època i com es treballava el ferro". Bonell ha confirmat que des del ministeri estan "contents i satisfets" de com han avançat les obres i ha volgut agrair la feina durant aquest temps de col·laboradors, de la comissió gestora de la vall, dels comuns implicats i del ministeri.