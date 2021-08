Rock'n'roll dels anys 50 i rockabilly en català, protagonistes de les Nits obertes d’Ordino

OrdinoMúsica rock'n'roll dels anys 50 i rockabilly actual en català ha omplert aquest dimecres les Nits obertes d'Ordino, de la mà del grup Manu & The Vodka's. La banda ha ofert una actuació recuperant cançons mítiques angleses, acompanyades amb cançons propies. "Hem començat a fer els nostres temes de rockabilly en català", ha manifestat Manel Soriano, veu i guitarrista acústic del grup, qui ha explicat que van estrenar aquest nou gènere i repertori al 'Jambo Street Music' i va tenir molt bona rebuda.

A banda dels temes propis, el grup també ha ofert diferents versions d'èxits d'intèrprets reconeguts dels anys 50 i 60 com Elvis Presley, Eddie Cochran, Ritchie Valens o Carl Perkins, entre d'altres. La banda, la qual es va formar el 2013, ha anat incorporant diferents nous elements com el piano, el contrabaix i els instruments de vent. Concretament, a banda de Soriano, el grup també està format per Sergi Abella a la guitarra elèctrica, Oscar Llauradó al baix i contrabaix, Xavi Bazan a la bateria i Carles Alsina al piano.

Sobre les Nits oberts, Soriano ha manifestat que cicles com aquests són molt importants per potenciar el talent local. "Sortir d'Andorra és molt complicat i per tant és important poder anar fent concerts aquí", ha comentat Soriano, remarcat que al Principat hi ha grups i artistes de molt bona qualitat i també amb moltes varietats de música i estils diferents. Per tant, des del grup agreixen la possibilitat que tant els comuns com el Govern ofereixen als músics locals per poder tocar en una situació complicada com l'actual causada per la pandèmia, però asseguren que els músics també han seguit els diferents protocols i recomanacions sanitàries i de seguretat en els assajos i en els concerts. En aquest sentit, Soriano ha afegit que han fet "un esforç molt gran".

Aquest ha estat el quart concert del cicle de les Nits obertes, el qual, a causa del risc de pluja, s'ha celebrat a la sala la Buna i no a la plaça Major de la parròquia. Des del comú, consideren que la proposta serveix per atraure el públic al carrer i també per dinamitzar la restauració i els bars del poble. Cal recordar que l'aforament és limitat i cal reserva prèvia. El pròxim concert serà el dimecres 11 d'agost a càrrec de Shuffle Express, i el dimecres dia 18 es tancarà el cicle amb el concert del grup I Fratelli La Strada.