Rokyo, Juli Barrero i Quim Salvat, escollits a la fase preliminar del Sona9

Andorra la VellaRokyo, Juli Barrero i Quim Salvat han estat classificats per a la fase preliminar del Sona9. Segons informen des del Govern, i tal com ja es va explicar quan es va presentar la signatura del nou conveni amb Enderrock, els tres artistes actuaran el proper 22 de juny a l'Auditori Nacional d'Andorra. En aquesta cita, cada un farà una actuació de 20 minuts durant la qual haurà d'interpretar temes propis en català davant del públic i del jurat, format per representants d'Enderrock; TV3; iCat; Cases de la Música; els andorrans Lluís Casahuga (president de l'SDADV), Lluís Cartes (primer artista andorrà guanyador del Sona9) i Júlia Amor (jove promesa de la música), i com a convidats Irene Armengué (directora del Centre Cultural Albareda) i Scotty DK (productor).

A més de l'actuació a Andorra, i durant els mesos de juny i juliol, se celebraran la resta de concerts previstos a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Manresa, Palma i València. Totes les actuacions es podran seguir en línia a través dels webs del Sona9 i Enderrock, i tant el públic present com qui ho vulgui seguir per Internet podrà votar al final de cada concert el seu grup preferit. Les propostes amb més vots de cada concert passaran directament a la final del Premi Verkami per votació popular que es realitzarà en línia el mes de juliol. Les 12 propostes més votades dels directes preliminars passaran a la fase següent, 11 escollides pel jurat i una com a guanyadora de la votació popular.

Durant el mes de setembre els semifinalistes seleccionats hauran d'adaptar al català una cançó enregistrada per un altre artista i musicar el poema d'un autor novell proposat pel Sona9. Aquestes proves s'avaluaran en cadascuna de les eliminatòries, en què presentaran en directe el seu propi repertori en una actuació al Festival Acústica de Figueres, al Mercat de Música Viva de Vic, a les Festes de Santa Tecla de Tarragona i a La Mercè de Barcelona.

La recta final del Sona9 tindrà lloc el mes d'octubre amb dues proves més que hauran de fer els 6 artistes classificats: un showcase de petit format als estudis d'iCat i l'habitual estada de formació a les Cases de la Música per preparar el directe amb un productor i director d'escena.

El recorregut musical de la 23a edició del Sona9 acabarà el 16 de novembre a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm amb el concert final, en què actuaran les 3 propostes que hagin superat totes les proves. En l'edició d'enguany, el concurs de música emergent ha rebut un total de 127 propostes.

El conveni de col·laboració que es va signar el mes d'abril entre el Govern i el grup Enderrock ha permès la participació d'Andorra en la 23a edició del Sona 9, amb l'objectiu de donant suport a la professionalització dels nostres músics i oferir-los eines que possibilitin el seu desenvolupament professional i la seva projecció i promoció més enllà de les fronteres del Principat.