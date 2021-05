La ruta de la seda contemporània i l'expansió actual de la Xina, protagonistes en la inauguració del cicle Geografies

OrdinoLa quarta edició del cicle Geografies de la parròquia d'Ordino s'ha inaugurat aquest dimecres al vespre amb la conferència 'La Ruta de la Seda. Economia i geopolítica' del diplomàtic espanyol, Eugeni Bregolat, qui a banda de ser ambaixador d'Espanya a Andorra, també ha estat ambaixador tres cops a la Xina. En la seva conferència, tal com ha indicat el coordinador i curador del cicle, Albert Padrol, Bregolat ha exposat l'aspecte més contemporani de la ruda de la seda. De fet, ha manifestat que "la ruta de la seda és una reflexió d'aquest extraordinari progrés de la Xina cap a fora", i ha especificat que el país asiàtic té previst dedicar fins a un bilió de dòlars en aquesta ruta per tornar "a posar sobre la taula aquelles veles rutes comercials que hi havia entre la Xina i Europa".

De fet, Bregolat ha declarat que la Xina està rehabilitant aquesta ruta comercial de fa mil·lennis. Concretament, ha caracteritzat la ruta amb dos aspectes claus. Des del punt de vista de l'espai, la ruta es refereix "a la relació de la Xina amb tota Àsia, Europa i fins a Àfrica", i pel que fa al temps, Bregolat ha comentat que "va arrencar al primer segle abans de crist". En aquest sentit, el conferenciant ha explicat que just en el moment que occident està donant senyals de cansament, la Xina s'està despertant després de passar-se 500 anys adormida.

Com a expert del país, Bregolat ha declarat que aquest creixement del país asiàtic és gràcies a la bona gestió del país durant els darrers 40 anys. "Es pot dir que tenen lleis, drets humans i maneres de governar que no són les nostres i que no ens agraden, però ningú pot negar que allò funciona". Ja en el context actual, Bregolat ha reflexionat sobre la situació d'Europa indicant que si vol esdevenir protagonista a nivell mundial com són els Estats Units i la Xina, s'ha d'unir.

Amb aquesta visió actualitzada de la ruta de la seda, s'ha donat el tret de sortida a un cicle que s'ha pogut recuperar després que l'any passat no es pogués celebrar per la pandèmia. "Estem molt contents de recuperar el programa que vam haver de suspendre l'any passat", ha indicat Padrol, confessant que un dels conferenciants previstos per l'edició passada no ha pogut venir i que a més, han hagut "d'escurçar un parell de jornades dedicades a la cinematografia". Tot i així, en el cicle d'enguany a banda de conferències, també s'hi pot trobar un taller de cuina i un d'elaboració de tapissos. A banda, aquest dimecres també s'han inaugurat les dues exposicions del cicle que es podran veure a l'Era d'Ordino fins al 15 de maig. Per una banda, hi ha mostra de tapissos sota el nom 'Catifes de la Ruta de la Seda', provinents d'una col·lecció privada d'Andorra, i per l'altra, hi ha una mostra fotogràfica anomenada 'Pèrsia', que són un recull d'imatges de l'Iran de l'artista Lluís Vilaró.

Tot el cicle continua fins al dia 15 i aquest dijous 6 maig a les 19 hores es durà a terme la segona conferència titulada 'Ruta de les idees. Art, cultura i pensament de Roma a Xang'an' a càrrec de Victor Pallejà. La xerrada serà un recorregut en aquesta ruta de la seda per poder entendre el llegat que ha deixat tan cultural, artístic i religiós.