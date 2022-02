La SAC recull en un sol volum les darreres dues edicions del Cicle de conferències i els tretzens debats de recerca

Andorra la VellaLa Societat Andorrana de les Ciències (SAC) ha presentat aquest dilluns el llibre que recull en un sol volum les conferències celebrades durant el 2019 i el 2020 i el contingut de les ponències que van conformar els tretzens debats de recerca, un esdeveniment que va tenir lloc durant l'estiu del 2020 i que va girar al voltant de les 'Instantànies històriques'.

L'acte, que s'ha desenvolupat al Centre de congressos de la capital amb la presència dels principals col·laboradors, té com a finalitat donar a conèixer la publicació per tal de deixar palès que es tracta d'un treball que no desapareix i que es troba a l'abast de tothom, sigui en format físic com virtual. De fet, la presidenta de la SAC, Àngels Mach, ha detallat que aquest és el 114è llibre que s'edita des que la Societat Andorrana de les Ciències va començar amb la seva tasca de divulgació de ciència i coneixement l'any 1983.

Al llarg del treball es poden descobrir temàtiques ben diferents tenint en compte que el 35è Cicle de conferències va girar al voltant dels 600 anys del Consell de la Terra i dels 150 anys de la taula periòdica; en el 36è cicle es va parlar sobre els 100 anys d'Asimov i els 50 anys del sufragi femení a Andorra, i els tretzens debats de recerca van tractar qüestions més enfocades al vessant històric del país. El llibre també inclou un recull de fotografies de les autores andorranes Natàlia Montané i Susanna Ferran.

Mach ha posat en relleu que la publicació que aquest dilluns s'ha presentat dona una visió tant de l'actualitat d'Andorra com de la resta del món, per la qual cosa esdevé una eina que és "fàcilment consultable" tenint en compte que engloba diferents temàtiques i seccions a les quals és fàcil arribar.