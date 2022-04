Sant Julià recupera la festa de les entitats culturals amb l'objectiu d'implicar el jovent

Sant Julià de LòriaMalgrat que es tracta d'un esdeveniment que ja s'havia celebrat amb anterioritat, feia uns anys que el comú de Sant Julià de Lòria no organitzava una nova edició de la festa de les entitats culturals, un esdeveniment que la corporació recupera aquest any amb la voluntat que sigui una jornada de germanor en la qual també s'impliquin els joves lauredians. Les activitats tindran lloc aquest dissabte 30 d'abril entre les 10 i les 13 hores i es clouran amb un dinar popular.

Segons ha exposat la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, "per a nosaltres és molt important que les entitats participin en aquest dia, ja que d'alguna manera rebem el 'feedback' de l'esforç que suposa pel comú donar-los subvencions i recursos des del departament de Cultura". Per tant, ha dit, "és important que participin, facin activitats i tinguin un dinar de germanor entre tots ells".

A més a més, ha destacat que un dels objectius principals de la jornada és apropar la cultura de la parròquia al jovent i que coneguin quines són les activitats que es desenvolupen al voltant d'aquest àmbit. La idea, per tant, és que gaudeixin d'un dia on puguin descobrir la tradició laurediana i també es relacionin amb altres joves que ja prendran part de les activitats que tindran lloc dissabte.

Entrant al detall del programa dissenyat pel comú, la cap de Cultura, Laura Rogé, ha explicat que a les 11 hores, després de la inauguració de la festa, tindrà lloc una Plantada de Gegants a càrrec de la Colla Gegantera de Sant Julià a la plaça Calonge-Sant Antoni amb motiu de l'acte de celebració del trasllat de l'escultura 'Ciutat Gegantera', de l'artista Roger Mas. En aquesta activitat també hi prendran part els grallers de la Seu d'Urgell, representants de la resta d'entitats culturals i les autoritats.

Tot seguit, al voltant de les 11.30 hores, es donarà pas als parlaments de les autoritats, que es duran a terme al mateix espai. Més tard s'oferirà una cantada popular a càrrec de la Coral Rocafort i els Petits Cantaires Lauredians. Ja a les 12 hores, Rogé ha posat en relleu que hi haurà una cercavila de gegants i gegantons amenitzada pels grallers de la Seu d'Urgell. L'activitat donarà el tret de sortida a la plaça Calonge-Sant Antoni fins a arribar a la plaça de la Germandat, on tindrà lloc el dinar de germanor entre totes les entitats.

De cara a la tarda, la corporació comunal ha programat una sèrie d'activitats adreçades al públic general. Tant és així que una vegada finalitzi el dinar hi haurà una classe magistral de zumba, també a la plaça de la Germandat, que anirà dirigida per diferents monitors d'aquesta modalitat esportiva. Al llarg de la tarda a més, també està previst celebrar l'entrega de premis del concurs de pintura i dibuix del projecte MovLav. Els guanyadors s'enduran material de belles arts per valor de 100 i 200 euros. Com a cloenda de la jornada també es farà l'entrega de guardons del concurs MovArt (de les 18.30 a les 20 hores a l'auditori Claror).