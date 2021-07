Sant Julià viurà la Diada de l'acordió

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria referma la seva aposta per la cultura i aquest dimarts al matí ha presentat el Premi Lauredià i la Diada de l’Acordió, ambdós esdeveniments relacionats amb la música. Així doncs, aquest cap de setmana la parròquia viurà l’exhibició musical de diversos acordionistes que al llarg del dissabte i del diumenge presentaran la seva proposta musical. A diferents indrets de la població.

Quant al Premi Lauredià, el concurs es desenvoluparà a partir de dos quarts d'onze del matí del diumenge a l’Auditori Claror, mentre que el lliurament dels premis serà a les dotze. El cònsol major de la parròquia laurediana, Josep Majoral, ha explicat que “en la línia del que volem fer el comú, aquesta és una activitat més per tal de dinamitzar la parròquia”.

Per la seva part, Roser Palomero, directora de l’escola de música Harmonia, ha incidit en què es recordarà la figura d’Astor Piazzola, aquest any que és compleix el centenari del seu naixement. Palomero ha dit també que “una de les nostres acordionistes, Brigitte Garcia, ha creat una peça que es diu ‘La Dama de Lòria’ i que es podrà escoltar durant la diada”. La directora d’Harmonia no ha perdut l’oportunitat per agrair al comú la seva col·laboració i bona predisposició per dur a terme aquest cap de setmana dedicat a l’acordió.

Finalment, i tenint en compte la proximitat amb la trobada d’acordionistes d’Arsèguel, que aquest any es realitza a la Seu, el cònsol major ha exposat que “vam parlar amb l’organitzador, Artur Velasco, i vam veure que la filosofia que tenen ells i nosaltres era molt diferent”.

L’horari de la festa major

El cònsol major, ha parlat de l’horari de la festa major i ha afirmat que “aquest cap de setmana d’Ordino, no ens ha fet canviar el nostre posicionament”. Majoral ha afegit que “estem al que ens digui Salut. Els fets ocorreguts aquest cap de setmana, el que poden fer és que es pugui reduir més l’horari, però com dic, acatarem les hores que ens marqui el ministeri”.