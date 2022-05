El Santuari de Canòlich tornarà a estar obert aquest any durant la setmana prèvia a la diada

Sant Julià de LòriaEl Santuari de Canòlich tornarà a estar enguany obert durant tota una setmana per tal de facilitar la visita dels feligresos a la Verge de la Mare de Déu de Canòlich. Així ho ha anunciat aquest dilluns la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina, durant la roda de premsa de presentació de les activitats per la diada. Des del comú asseguren que la iniciativa, impulsada l'any passat arran de la pandèmia, "es va valorar molt positivament per part dels lauredians i també per la resta de gent d'Andorra que es mostra fidel a la patrona". Així doncs, tothom qui ho desitgi podrà visitar el Santuari del diumenge 22 al divendres 27 de maig. L'endemà, com és tradicional el darrer dissabte de mes, se celebrarà l'aplec de la Mare de Déu de Canòlich.

Una altra de les novetats d'enguany és que el dissabte 21 de maig l'auditori Claror de Centre cultural i de congressos lauredià acollirà la representació d'un concert en commemoració del 60è aniversari de la Coral Rocafort i en homenatge a Daniel Areny. L'actuació comptarà, a més, amb la participació de la Coral Casamanya, la Coral d'Escaldes-Engordany, l'Orfeó Andorrà i els Petits Cantaires Lauredians. Tal com han detallat la directora i presidenta de la Coral Rocafort, Brigit Garcia i Anna Lluch, l'objectiu és celebrar una festa on s'apleguin totes les entitats culturals i també es compti amb els balls de l'Esbart Laurèdia.

A més a més, s'ha contactat amb antics cantaires per tal que hi assisteixin i poder celebrar "una trobada molt emotiva entre tots ells". Malgrat que no ha avançat més detalls, hi ha sorpreses preparades entre les corals i els cantaires i també es comptarà amb la participació de la Companyia És Grata, "que volien aportar el seu gra de sorra". Durant la jornada del 21 de maig també s'oferiran activitats dirigides a adults i a infants que es desenvoluparan a les 10 i a les 17 hores a la plaça de la Germandat.

Entrant al detall dels actes de la diada, el divendres 27 de maig tindrà lloc la tradicional missa a l'església parroquial a partir de les 19.30 hores i a les 20 hores hi haurà la vetlla de pregària. L'endemà, el dia gran de la diada, els actes tornen a la normalitat amb la pujada popular a peu al Santuari pel camí vell a partir de les 7.30 hores, l'aviada de coets, la benedicció i repartiment de pans, la missa al Santuari de Canòlich, la ballada de sardanes amb la Coba Principal de Berga i la missa i benedicció oficiada per l'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives.

Pel que fa als pans, i també com a novetat, Codina ha anunciat que enguany es repartiran pans sense gluten gràcies a l'acord que la corporació va signar amb l'Associació de Celíacs d'Andorra. En aquest sentit, s'han encomanat una cinquantena de peces que es repartiran, igual que altres, en envasos individualitzats.