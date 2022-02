La sèrie 'Art de Garatge' s'estrenarà el 16 de març al Teatre Comunal d'Andorra la Vella

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 17 de febrer de 2012, va ser notícia...

Amb un pressupost de baix cost, però amb molta il·lusió, esforç i ganes, els joves creadors de la sèrie Art de Garatge han presentat aquest divendres a la Llacuna els detalls de la sitcom que tindrà set capítols (un per cada parròquia) i que s'estrenarà el pròxim 16 de març al Teatre Comunal d'Andorra la Vella. Segons han explicat els seus autors, Daniel Arellano i Jonathan Fernández, es tracta d'un producte '100% andorrà', fet i pensat per a joves. A partir de la seva estrena, els capítols s'emetran primer per Andorra Televisió i posteriorment es penjaran al web www.artdegaratge.ad.

L'equip d'Art de Garatge, format pels seus actors, guionistes i tècnics, tots ells amateurs, han anunciat aquest dijous des del Centre Cultural la Llacuna que la sèrie andorrana 'low cost' que tractarà les històries de sis artistes que comparteixen el seu temps i les seves il·lusions en un garatge, s'estrenarà finalment el pròxim 16 de març al Teatre Comunal d'Andorra la Vella.

Segons ha explicat l'ideòleg i guionista, Jonathan Fernández, durant la setmana següent a la seva estrena, s'emetrà el primer capítol per Andorra Televisió i posteriorment es penjarà al web www.artdegaratge.ad. Aquest serà també el procés per als set capítols que conformen la mini-sèrie i que és també un reflex de la voluntat dels joves de servir a una franja d'edat similar a la seva, que consumeixen continguts a través de les xarxes socials i internet i que els han aportat més de 2.000 visites al seu canal de Youtube.

Els seus protagonistes tenen interès per diferents disciplines artístiques o aficions, com també hi fan referència els seus noms. Així, en Salvador (interpretat per Joel Pla) és un artista incomprès concentrat en aconseguir exposar els seus quadres, la Joanna (Mireia Giulella) és una escriptora moderna que 'va de dura', però és preocupa del garatge, com ha explicat la mateixa actriu. L'Iker (Bernat Bauzà) és un 'il·luminat', com ha indicat el creador de la sèrie, Daniel Arellano, 'connectat amb l'energia de l'univers'; la Lola (Judith Puig) és la cantant del garatge, que tenia un grup amb el Lluis (Nil Cartes) fins que aquest el va deixar i ara es dedica principalment a les noies. Per últim, en Jon (Sergi Molné) és un freak de les sèries i el seu objectiu és ser famós.

En el primer capítol, segons han explicat els protagonistes, el garatge perilla i amb ell el futur dels joves. Haurem d'esperar però al 16 de març per descobrir com evoluciona la història d'aquest grup de nois i noies amb grans somnis.