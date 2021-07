Setmana de circ i música a la Massana

La MassanaEls dimecres de Xics i els Dijous a la Fresca continuen a la Massana, amb propostes setmanals al Prat Gran i a la Plaça de les Fontetes, els dos espais a l’aire lliure que, per les seves dimensions, permeten acollir el públic garantint les mesures de prevenció del contagi. Aquest dimecres, 28 de juliol, arriba al Prat Gran l’espectacle de circ de Jack el malabarista, un divertit personatge que combina els jocs de destresa i equilibri amb l’humor, buscant la complicitat del públic.

La proposta està adreçada a tots els públics, igual que el concert programat per dijous, a càrrec de Think Twice Band, que actuarà a les 20 h, a la plaça de les Fontetes. La cantant Ishtar Ruiz està al capdavant d’aquesta formació acompanyada per la guitarra elèctrica i les bases per Jordi Armengol. Com va explicar el conseller de Cultura durant la presentació del cicle, la Massana continua apostant en la seva programació pels artistes del país per donar-los suport, ja que és un sector molt tocat per la pandèmia, però també per posar en valor el talent nacional.