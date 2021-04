Stop Violències vendrà llibres de segona mà, per Sant Jordi, a la plaça del Poble

Andorra la VellaL'associació Stop Violències ha anunciat que instal·larà paradeta aquest divendres per Sant Jordi. Serà a la plaça del Poble d'Andorra la Vella i hi vendrà llibres de segona mà. Expliquen que aquesta acció, que ja han fet en edicions anteriors del dia de la rosa i el llibre, els serveix per poder continuar amb la seva activitat de lluita i conscienciació contra les desigualtats per raó de gènere.